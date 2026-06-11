Freya Studio Pole Dance Siracusa ancora sul tetto d’Italia: conquistati il titolo nazionale e il secondo posto

Freya Studio Pole Dance Siracusa si conferma tra le eccellenze italiane della disciplina. La scuola siracusana è tornata dalle finali nazionali 2026 con risultati straordinari, conquistando il primo posto assoluto e un secondo posto che valgono l’ennesima conferma ai vertici della pole dance italiana.
Un traguardo che arriva al termine di un percorso lungo dodici anni, fatto di sacrifici, impegno quotidiano e passione, e che coincide con una fase di crescita importante per la realtà sportiva siracusana, recentemente trasferitasi nella nuova accademia di via Avola 44.
Le medaglie conquistate alle gare nazionali sono infatti il simbolo di un lavoro costante svolto in palestra giorno dopo giorno, tra allenamenti, preparazione tecnica e crescita personale delle atlete.
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