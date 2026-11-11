Frodi digitali, Poste Italiane forma gli uffici postali di Ragusa e Siracusa

Attualità · corso

Anche in provincia di Siracusa e Ragusa Poste Italiane continua a investire nella formazione del proprio personale per contrastare i tentativi di frode in continua evoluzione. Grazie all’impegno dell’azienda sulla prevenzione, gli operatori degli uffici postali riescono a sventare sempre più spesso i tentativi di truffa. Un risultato ottenuto anche grazie alla formazione continua dei dipendenti sui temi della sicurezza per prevenire le frodi ai danni dei clienti.

Da ultimo, si è svolto ieri un corso da remoto volto alla sensibilizzazione del personale degli uffici postali sul tema delle frodi, con particolare riferimento a quelle digitali. Il responsabile Fraud Management Sicilia di Poste Italiane Rudy Raniolo ha così illustrato i nuovi scenari delle truffe che corrono anche sui canali informatici e telefonici.

Il corso ha visto la partecipazione di oltre cento dipendenti, tra direttori e operatori di sportello di altrettante sedi, nei quali sono impiegati più di quattrocento persone delle due provincie, che da oggi saranno ancora più preparati sul tema.

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Con questo obiettivo, al fianco degli incontri in presenza e via webinar, Poste Italiane prevede inoltre momenti di formazione per tutto il personale siciliano con corsi mirati sui temi di cybersicurezza e gestione delle frodi.

Nelle sedi iblee e del Siracusano dotate di sala consulenza è a disposizione dei cittadini un vademecum su come riconoscere ed evitare i contatti fraudolenti, con una rassegna dei principali scenari di frode online e non.