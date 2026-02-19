Frodi sui fondi agricoli Ue, sequestri e misure cautelari anche nel Siracusano

I Carabinieri dei Reparti per la Tutela Agroalimentare di Salerno e Messina hanno eseguito, nelle province di Catania, Messina, Enna, Trapani e Siracusa, un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Messina su richiesta della Procura Europea (EPPO – Ufficio dei Procuratori Europei delegati per la Sicilia, con sede a Palermo).

Il provvedimento dispone sei misure cautelari nei confronti di altrettanti imprenditori agricoli siciliani: un arresto domiciliare con braccialetto elettronico, un obbligo di dimora e quattro divieti di esercitare attività d’impresa che consentano la richiesta di contributi comunitari o statali, nonché di ricoprire incarichi direttivi in società o imprese per un anno.

Contestualmente è stato disposto il sequestro preventivo di beni, titoli e somme di denaro fino alla concorrenza di 361.283,97 euro, ritenuti profitto dei reati ipotizzati di autoriciclaggio e associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di contributi dell’Unione Europea nel settore agricolo. Le somme complessivamente contestate, per fatti commessi tra il 2018 e il 2022, ammonterebbero a ulteriori 1.468.839 euro.

Nel dettaglio sono stati sequestrati circa 60mila euro in titoli PAC Agea, circa 60mila euro tra conti correnti e conti titoli, due terreni agricoli in provincia di Messina e due appartamenti in provincia di Catania. Notificate inoltre informazioni di garanzia a 22 indagati.

Le indagini, coordinate dalla Procura Europea e condotte dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, avrebbero fatto luce su un’anomala “migrazione” di fascicoli aziendali da Centri di Assistenza Agricola siciliani verso altri centri nelle province di Salerno e Latina, con il presunto intento di eludere i controlli.

Gli accertamenti su società, soci, titoli di pagamento, terreni e flussi di denaro avrebbero consentito di ricostruire un presunto sistema finalizzato all’indebito percepimento di aiuti comunitari del fondo FEAGA, attraverso la costituzione di aziende fittizie, l’acquisizione fraudolenta di titoli PAC dalla Riserva Nazionale e la falsa dichiarazione di disponibilità di terreni, anche indicati come usucapiti. I proventi, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero stati trasferiti tra conti societari o reinvestiti per occultarne la provenienza.

L’operazione rientra nell’attività di contrasto alle frodi ai danni dei bilanci dello Stato e dell’Unione Europea condotta dai Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, in coordinamento con la Procura Europea. Per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

“Chi tenta di sottrarre illegalmente i fondi della PAC troverà sempre lo Stato pronto a intervenire con fermezza per proteggere il settore primario e le risorse pubbliche. I fondi della Politica Agricola Comune devono garantire l’efficacia della politiche e per garantire agli agricoltori il giusto reddito, non c’è e non ci sarà mai spazio per chi vuole eludere le regole. Ancora una volta l’efficacia del nostro sistema di vigilanza, a tutela della legalità e delle migliaia di agricoltori onesti che lavorano per l’eccellenza della nostra Nazione, dimostra che in Italia i controlli funzionano. Voglio esprimere il mio plauso ai Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Salerno e Messina e alla Procura Europea per la brillante operazione in Sicilia che ha smantellato un’organizzazione dedita alla truffa sui fondi UE”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.