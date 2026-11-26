Attualità · sindacato

Nuovi incarichi per il sindacato Fsi-Usae di Siracusa. Il segretario territoriale Renzo Spada ha nominato Nicola Biondo responsabile provinciale del dipartimento Istruzione e Pierluigi Chimirri responsabile provinciale del dipartimento Formazione.

Nicola Biondo, laureato in Filosofia, insegna al liceo Corbino di Siracusa. In passato è stato vicepreside in altri istituti e ha fatto parte di consigli di amministrazione.

Pierluigi Chimirri lavora alla Seus 118 ed è formatore nazionale di primo soccorso e Blsd, accreditato presso AssoFormatori. Ha più di dieci anni di esperienza nella formazione.

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Le nomine, spiega il sindacato, fanno parte di un percorso di crescita dell’organizzazione sul territorio. “Stiamo lavorando per costruire un’organizzazione sempre più presente, strutturata e vicina ai lavoratori”, dice Spada. “Non intendiamo limitarci a rappresentare i lavoratori: vogliamo essere un punto di riferimento credibile, capace di ascoltare, tutelare e costruire nuove opportunità di partecipazione. Le nomine di Nicola Biondo e Pierluigi Chimirri sono un ulteriore tassello di questo percorso: stiamo ampliando la nostra struttura provinciale con figure qualificate”.