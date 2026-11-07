FSI-USAE Siracusa: Renzo Spada nomina Gianluca D’Angelo Responsabile del Dipartimento 118

Attualità · Sindacati

Il Segretario Territoriale FSI-USAE di Siracusa, Renzo Spada, ha conferito a Gianluca D’Angelo l’incarico di Responsabile del Dipartimento FSI-USAE 118.La nomina è stata ufficializzata oggi a Floridia, nel corso di un incontro della Federazione Sindacati Indipendenti, conclusosi con la tradizionale stretta di mano.Un incarico importante, finalizzato a rafforzare la presenza e l’attività sindacale nell’ambito dell’emergenza sanitaria 118, dando maggiore voce, ascolto e tutela ai lavoratori del settore, valorizzando il loro ruolo e le loro professionalità.

“Con questa nomina rafforziamo la nostra squadra e il nostro impegno in un settore delicato e fondamentale come quello dell’emergenza sanitaria 118. Gianluca D’Angelo avrà il compito di rappresentare le istanze dei lavoratori, promuovere iniziative e contribuire concretamente alla crescita della Federazione sul territorio”, dichiara Renzo Spada.

“Ci sono circostanze nella vita che assumono un significato diverso soltanto con il passare del tempo. A volte, senza volerlo e senza nemmeno rendersene conto, alcune persone diventano protagoniste di episodi destinati a cambiare il corso delle cose.Un fatto, una decisione o una semplice circostanza possono far emergere verità che forse erano rimaste nascoste troppo a lungo. E quello che inizialmente viene vissuto come un momento difficile, una delusione o persino una perdita, può trasformarsi, con il tempo e con una maggiore consapevolezza, in un’occasione di liberazione e rinascita. Oggi, riguardando alcuni avvenimenti del passato, mi rendo conto che non tutto ciò era necessariamente qualcosa da rimpiangere. A volte la vita ci mette davanti a situazioni che, pur attraverso la sofferenza, ci aiutano ad allontanarci da ciò che non ci faceva più bene.E così, anche chi inconsapevolmente ha contribuito a far emergere quella circostanza, oggi assume ai miei occhi un significato diverso. Perché non sempre una porta che si chiude rappresenta una perdita: qualche volta può rivelarsi una liberazione e l’inizio di una nuova consapevolezza”.

La Federazione augura a Gianluca D’Angelo buon lavoro, confermando la volontà di proseguire con nuove iniziative, incontri e attività sindacali a stretto contatto con iscritti, delegati e cittadini.