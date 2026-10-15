Fuck the Maestro, R.A.C. e REA aprono un confronto su potere e abusi nel teatro

Attualità · TEATRO E POTERE

L’associazione R.A.C. – Regist_ A Confronto (prima associazione di registe/i teatrali in Italia), in collaborazione con REA – Rete Empowerment Attiva (associazione culturale apartitica e aconfessionale impegnata nella promozione dell’equità sociale e di genere), presenta “FUCK THE MAESTRO”, un incontro pubblico dedicato alle dinamiche di potere nel teatro contemporaneo e alla necessità di immaginare modelli produttivi più etici, condivisi e orizzontali. L’appuntamento nasce dall’urgenza di aprire uno spazio di confronto concreto sul tema della leadership artistica, delle relazioni all’interno dei gruppi di lavoro e delle pratiche che attraversano il mondo dello spettacolo dal vivo. In un momento storico in cui il dibattito sulle strutture gerarchiche e sugli abusi di potere nelle arti performative è sempre più centrale, l’incontro si propone di offrire strumenti, prospettive e buone pratiche rivolte non solo a registe e registi, ma a tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore.

Il focus non riguarderà esclusivamente le questioni di genere: l’obiettivo sarà analizzare e, laddove necessario, decostruire i meccanismi di potere che si instaurano nei processi creativi, nelle sale prova e nelle dinamiche produttive, interrogando il modello stesso del “maestro” come figura centrale e incontestabile del processo teatrale.

Tra le presenze dell’incontro, Maria Vittoria Zaccagnini, psicologa e psicoterapeuta, femminista intersezionale e presidente di REA – Rete Empowerment Attiva. Nel suo percorso professionale e associativo ha approfondito in particolare lo studio dei gruppi e della comunicazione, con un approccio psico-corporeo, e ha lavorato su prevenzione, discriminazioni, identità sessuale e contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza omolesbobitransfobica. L’appuntamento sarà moderato da Camilla Brison e Adele Di Bella in rappresentanza del consiglio direttivo di R.A.C., con la partecipazione di Erika Barresi, regista e attivista.

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L’incontro vuole essere un’occasione aperta di dialogo tra artiste, artisti, operatori culturali, studenti e pubblico, nella convinzione che ripensare le modalità di lavoro significhi anche ripensare il teatro come spazio politico, umano e collettivo. Con la presente vi chiediamo la possibilità di diffusione presso i vostri canali. Siamo inoltre disponibili a effettuare interviste.