Fuga dei cervelli e parità di genere: a Siracusa il dibattito di Lions Club Eurialo

Attualità · Circolo Unione

Un vecchio detto recita: “Puoi strappare un siciliano dalla sua isola, ma non potrai mai strappare la Sicilia dal suo cuore”. Il Sud oggi potrebbe avere la potenzialità di offrire condizioni idonee ed essenziali a quei giovani talenti che desiderino fare ritorno alla loro terra d’origine? È questo l’interrogativo al centro della conferenza promossa dal Lions Club Eurialo di Siracusa, aperta dal presidente del Circolo Unione, Gaetano Bordone, che ha dato il benvenuto ai numerosissimi partecipanti.

All’incontro hanno aderito le più autorevoli realtà associative, imprenditoriali e professionali del territorio. Moderatrice del dibattito è stata la giornalista Monica Cartia.

Ha introdotto i lavori Silvia Leone, presidente del Lions Club Siracusa Eurialo, sottolineando il tema della parità di genere come leva di sviluppo e la necessità di creare condizioni che incoraggino i giovani a rimanere nel territorio, valorizzandone competenze e professionalità. Il fenomeno della cosiddetta “fuga dei cervelli”, ha ricordato, non è solo una perdita di competenze, ma anche un impoverimento economico e sociale che colpisce l’intera collettività.

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Sulla stessa linea si sono posti gli interventi di Nelly Greco Bellina, presidente del Kiwanis Club di Siracusa, che ha illustrato il progetto scolastico ASOC (A Scuola di Open Coesione), e di Antonio Davì, luogotenente governatore della Divisione 3 Sicilia Sud-Est Kiwanis, che ha ripercorso il lungo iter della partecipazione femminile al mondo dell’associazionismo e il superamento degli stereotipi di genere.

Un contributo significativo è arrivato da Giorgio Di Pietro, presidente della VII Circoscrizione Distretto Lions 108Yb Sicilia, che ha affrontato il rapporto tra divario territoriale nord-sud e politiche di sviluppo, richiamando gli strumenti messi in campo nel corso dei decenni, dalla Cassa per il Mezzogiorno ai fondi europei fino al PNRR.

“Quando un giovane parte dalla Sicilia verso le grandi città del nord per studiare, lo fa grazie ai sacrifici della propria famiglia e della propria comunità”, ha spiegato Di Pietro. “Rappresenta certamente una straordinaria esperienza personale ma, se trova altrove lavoro, carriera e opportunità che la sua terra non riesce a dargli, il Mezzogiorno perde le sue risorse più preziose. Il problema non è partire per acquisire esperienza, quanto piuttosto la mancanza di condizioni adeguate a tornare.” Di Pietro ha inoltre sottolineato il valore del lavoro femminile come risorsa da valorizzare, per “trasformare la Sicilia da luogo dal quale partire a luogo in cui investire”.

La condizione delle giovani donne è stata al centro dell’intervento di Valeria Pagano, presidente del Soroptimist Club di Siracusa, che ha parlato di professioniste e laureate siracusane costrette a trasferirsi altrove nonostante le competenze elevate. È seguito l’intervento di Antonella Rollo, Assistant Program Director del Soroptimist, che ha presentato il progetto “Educare a Contare”, realizzato con la Consob per l’educazione finanziaria nelle scuole.

Lucia Tuccitto, presidente nazionale dell’Associazione Giuriste, ha posto l’accento sulla necessità di modificare la narrazione sul Mezzogiorno e sulle donne, perché “restare a sud non sia una rivendicazione ma il desiderio di una società egualitaria”.

Dal mondo dell’impresa è arrivata la testimonianza di Carmela Pupillo, imprenditrice del settore vitivinicolo, che ha raccontato la scelta di tornare a casa per l’azienda di famiglia, riuscendo a esportare il proprio marchio nel mondo nonostante diffidenze e difficoltà di accesso al credito. Valeria Di Maria, ingegnere ambientale, ha illustrato il tema della certificazione della parità di genere e dei suoi effetti positivi sulla cultura organizzativa delle aziende.

Il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, ha definito centrale, per il mondo produttivo, la possibilità di trattenere competenze nel territorio, richiamando strumenti come la certificazione di parità UNI/PdR 125 e le Zone Economiche Speciali. Lelia Crispino, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Siracusa, ha illustrato il progetto “Il tuo futuro, che impresa!”, rivolto agli studenti delle scuole superiori.

È intervenuto anche il presidente di Confindustria Sicilia, Diego Bivona, che ha posto l’accento su meritocrazia e qualità della vita come elementi utili a trattenere i giovani. Franca Mandanici, rappresentante della Consulta femminile, ha riportato alcune esperienze positive, ma anche le difficoltà burocratiche nell’accesso ai finanziamenti.

Al termine dei lavori, la presidente Silvia Leone, nel ringraziare i partecipanti, ha ribadito la necessità di rafforzare l’orgoglio per il Mezzogiorno: scegliere di restare a sud, ha detto, non deve equivalere a mortificare il proprio talento né a rinunciare alle proprie ambizioni. Occorre invece operare in sinergia per costruire le condizioni concrete affinché le eccellenze del Mezzogiorno possano trasformarsi in semi di sviluppo da far crescere nei luoghi d’origine.