Fuga di gas durante i lavori sulla fibra: cantiere sospeso, ditta convocata d’urgenza

Attualità · FiberCop

Il Comune di Sortino ha disposto con effetto immediato la sospensione dei lavori per la realizzazione della rete telefonica di FiberCop dopo che, durante uno scavo in via Carlentini, è stata intercettata una tubazione della rete del gas metano, provocando una fuga di gas. Il provvedimento è firmato dal responsabile del procedimento, Marco Nipitella, e dal responsabile del Settore Tecnico, Salvatore Virzì.

È quanto emerge da una nota dell’Ufficio Tecnico comunale con la quale viene sospesa anche l’autorizzazione rilasciata il 15 luglio scorso per l’esecuzione dell’intervento.

Nel provvedimento si legge che l’incidente avrebbe “messo a rischio le abitazioni adiacenti e la pubblica incolumità”. Per questo motivo il Comune ha intimato alla società di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza del cantiere, precisando che restano ferme le responsabilità dell’impresa nel caso in cui dovessero verificarsi danni a persone o cose.

“Non si possono effettuare lavori che mettano a repentaglio l’incolumità dei cittadini”, ha detto il sindaco Vincenzo Parlato, che il deputato regionale e consigliere comunale Carlo Auteri ringrazia per la tempestiva azione nel bloccare i lavori alla ditta, “a causa di carenze in materia di sicurezza e per l’assenza di relazioni che attestino lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza per i nostri cittadini. Questo è il modo corretto di agire per tutelare la sicurezza dei cittadini e il rispetto del nostro territorio”.

L’amministrazione comunale stabilisce inoltre che i lavori potranno riprendere soltanto dopo il rilascio di una nuova autorizzazione, subordinata alla dimostrazione dell’avvenuta verifica dei sottoservizi presenti nell’area interessata dagli scavi.

Contestualmente è stata convocata una riunione urgente tra le parti interessate al Palazzo Municipale per fare il punto sull’accaduto e valutare le condizioni necessarie per la ripresa delle opere.