Potrebbe essere stata una fuga di gas a causare l’esplosione all’interno di un ristorante a Portopalo. Attimo di panico e apprensione ieri, con l’esplosione che ha provocato il ferimento di due persone e il danneggiamento parziale della struttura. A quanto pare, il ristorante sarebbe stato aperto al pubblico tra un giorno.

L’episodio si è verificato mentre in città era in corso il passaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026. Appresa la notizia, le autorità comunali presenti all’evento si sono immediatamente dirette sul posto per seguire da vicino l’evolversi della situazione.

A nome personale del sindaco Rachele Rocca e dell’Amministrazione Comunale è stata espressa piena vicinanza e solidarietà alla famiglia di imprenditori colpita dal grave episodio. “La priorità assoluta – è stato sottolineato – è la salute dei feriti, ai quali va l’augurio di una pronta e completa guarigione”.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti con tempestività il Gruppo Comunale di Protezione Civile, la Misericordia di Pachino, già presente in città per la manifestazione olimpica, la Polizia di Stato di Pachino, i Carabinieri della Compagnia di Noto, guidati dal capitano Vito Manfredi, e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti tecnici.

L’intervento coordinato delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi, garantendo un rapido controllo della situazione e l’assistenza immediata ai feriti.

Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire con precisione le cause dell’esplosione, mentre l’area resta sotto monitoraggio. L’Amministrazione Comunale ha assicurato la massima attenzione e collaborazione con gli enti preposti.