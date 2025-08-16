Fulmine colpisce un uomo a Marzamemi, rianimato e portato in ospedale

Momenti di paura nel primo pomeriggio in una struttura di rimessaggio barche a Marzamemi, dove un uomo di 45 anni è stato colpito da un fulmine durante un violento temporale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, centrato dalla scarica elettrica, si è accasciato al suolo esanime entrando in arresto cardiaco. Immediato l’intervento del 118: due ambulanze hanno raggiunto il luogo dell’incidente e i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione.





Grazie alla tempestività dei soccorsi, l’uomo ha ripreso conoscenza e, come raccontato da alcuni testimoni, avrebbe persino fatto dei cenni rassicuranti poco prima di essere trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Avola, dove si trova ora sotto osservazione per tutti gli accertamenti del caso.