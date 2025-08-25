Fuori pericolo la bimba di due anni a contatto con la candeggina: già dimessa e tornata a Pachino

Non un’ingestione diretta di candeggina, ma molto più probabilmente il contatto accidentale con residui rimasti sulle dita. Si è conclusa così quella che oggi può essere chiamata una disavventura che ieri ha coinvolto una bambina di due anni di Pachino, trasportata d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Catania per accertamenti. Dopo le analisi, la piccola è stata dimessa ed è tornata a casa.

L’allarme era scattato attorno alle 13 nelle case popolari di via Cappellini, dove la bimba vive con la famiglia. I genitori, notando i sintomi e preoccupati per un possibile ingestione di ipoclorito di sodio, hanno immediatamente chiamato il 118. All’arrivo dei sanitari la piccola era vigile, ma in lacrime. Per prudenza i medici hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Catania, centro specializzato nella gestione di casi pediatrici di intossicazione. Qui gli esami hanno confermato che la quantità di sostanza entrata in contatto con la bambina era minima e non tale da provocare gravi conseguenze.





Secondo l’ipotesi più accreditata, il contatto sarebbe avvenuto attraverso tracce residue di candeggina, e non con l’ingestione del liquido. Una dinamica che ha evitato danni e complicazioni. La piccola è stata tenuta sotto osservazione e, dopo gli accertamenti, dimessa nel pomeriggio, tra il sollievo della famiglia.