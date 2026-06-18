Furgone si ribalta dopo lo scontro con un’auto sull’autostrada Catania-Siracusa: traffico in tilt

Mattinata complicata sull’autostrada Catania-Siracusa a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un’autovettura lungo la carreggiata in direzione Siracusa all’altezza dello svincolo di Priolo.

Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sarebbero scontrati e, nell’impatto, il furgone si è ribaltato occupando parte della carreggiata. Tre i feriti. Trasportati in ospedale all’Umberto I di Siracusa. L’incidente ha immediatamente provocato pesanti rallentamenti e lunghe code, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito verso il capoluogo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale incaricato della gestione dell’autostrada, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e di rimozione dei veicoli coinvolti e per i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La circolazione procede a rilento e si registrano forti disagi alla viabilità. Agli automobilisti diretti verso Siracusa si consiglia prudenza e, ove possibile, di valutare percorsi alternativi fino al completo ripristino delle normali condizioni di traffico.