Furti a Siracusa, denunciate tre persone: rubavano materiale edile e in un condominio

Cronaca · polizia

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, a seguito di celeri verifiche di polizia giudiziaria, hanno denunciato due cittadini marocchini per aver perpetrato un furto ai danni di un altro cittadino straniero di origine srilankese.

In specie, i due denunciati entravano di soppiatto a casa della vittima e si impossessavano di materiale edile in quanto l’immobile era in ristrutturazione.

Inoltre, i Poliziotti delle Volanti hanno denunciato per il reato di furto un uomo di 43 anni. In specie, gli agenti hanno individuato, con l’aiuto della Polizia Scientifica, il quarantaquattrenne come il responsabile di un furto perpetrato in un condominio sito nella zona alta della città.