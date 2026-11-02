Furti in un ristorante e in un’agenzia assicurativa: due arresti a Siracusa

Cronaca · Polizia di Stato

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 43 e di 53 anni, entrambi siracusani, accusati di due diversi furti nelle prime ore della mattinata di ieri.

In particolare, alle ore 5.40, a seguito della segnalazione di un passante che aveva notato una finestra infranta al primo piano di uno stabile che ospita gli uffici di un’agenzia di assicurazioni, i poliziotti si recavano subito sul posto e sorprendevano due uomini che, alla vista della Polizia, tentavano la fuga lanciandosi da un’altezza di tre metri.

I due ladri venivano quindi bloccati dagli agenti per tentato furto. Nel corso degli accertamenti negli uffici della Questura, i poliziotti riconoscevano, grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, i due uomini quali responsabili anche di un precedente furto, compiuto alle ore 3.30 della stessa mattinata, a danno di un ristorante sito nella zona alta della città.

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Gli stessi si erano introdotti nel ristorante ed avevano sottratto la cifra di 150 euro in contanti dalla cassa, due cellulari del valore di 600 euro e 4 bottiglie di vino.

Dopo le incombenze di legge, i due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari e uno dei due è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate a seguito della caduta.