Furto al supermercato a Siracusa, derubata del portafoglio mentre fa la spesa: indagini

Un furto consumato con destrezza tra le corsie di un supermercato. È quanto denunciato da una donna siracusana che, nella mattinata del 22 febbraio, è stata derubata mentre si trovava all’interno di un supermercato in viale Scala Greca.

Secondo quanto riportato nella denuncia presentata in Questura, l’episodio si è verificato intorno alle 10:50. La vittima stava facendo la spesa quando è stata urtata alle spalle da una donna. Solo pochi istanti dopo si è resa conto che, approfittando della distrazione, la sconosciuta le aveva sottratto il portafoglio dalla borsa, che era appoggiata al braccio.

La responsabile si è poi data alla fuga, riuscendo a uscire rapidamente dal supermercato e a far perdere le proprie tracce, mentre la vittima tentava di richiamare l’attenzione delle persone presenti. Immediata la richiesta di intervento alle forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato, alla quale la donna ha fornito una descrizione della presunta ladra. Gli agenti sono stati inoltre informati della presenza di un sistema di videosorveglianza all’interno del punto vendita, che potrebbe rivelarsi utile per le indagini.

Nel portafoglio sottratto erano presenti documenti personali, tra cui carta d’identità, patente di guida e tessera sanitaria, circa 60 euro in contanti e diverse carte di pagamento.

La donna ha formalizzato querela contro ignoti. Le indagini sono in corso.