Furto di auto e bici: rintracciato a Priolo e denunciato il responsabile

Telecamere di videosorveglianza e lavoro della Polizia Municipale fondamentali per risalire al presunto responsabile del furto di un’auto e di una bici elettrica. Uno straniero di 29 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato per vari reati, tra cui ricettazione.

Ieri, durante l’espletamento delle indagini per il furto di una bicicletta elettrica avvenuto nel litorale di Marina di Priolo, perpetrato con un autoveicolo la cui targa è stata identificata incrociando le immagini delle telecamere di videosorveglianza di varie zone del paese, agenti del Comando di Polizia Municipale di Priolo, continuando a monitorare eventuali nuovi transiti del veicolo all’interno del centro abitato, hanno individuato il passaggio dell’auto per le strade cittadine.

Dopo una ricerca effettuata mediante pattuglia automontata, gli agenti hanno rintracciato il veicolo in sosta. Informata la sala operativa, si sono posizionati poco distante, in attesa che tornasse l’uomo. Ritornato al veicolo, è stato bloccato mentre si poneva alla guida e stava per ripartire. Espletate tutte le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato deferito in stato di libertà e denunciato per vari reati tra cui la ricettazione. Si tratta di un 29enne straniero, senza fissa dimora.

L’autovettura, per la quale era stata presentata denuncia di furto da un residente del Comune di Floridia, è stata riconsegnata al legittimo proprietario, nel frattempo contattato e fatto giungere al Comando. Il sindaco Pippo Gianni ha ringraziato sentitamente il personale del Comando di Polizia Locale per il brillante lavoro svolto e per l’impegno quotidiano a tutela del territorio e della comunità.