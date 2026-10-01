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Cronaca carabinieri

Furto in un cantiere a Priolo, denunciati in tre

di Oriana Gionfriddo ·
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carabinieri cantiere sr

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno denunciato in stato di libertà tre uomini di 53, 50 e 31 anni, tutti originari di Melilli, con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.

Le tempestive attività investigative, condotte dai Carabinieri a seguito di una denuncia di furto presentata dal responsabile di un cantiere sito nella zona industriale di Priolo Gargallo, hanno consentito di ricostruire la dinamica del furto di materiale edile commesso all’interno del cantiere stesso e di identificare gli autori.
I tre uomini, che, previa effrazione della recinzione del cantiere, avevano asportato duemilacinquecento chilogrammi di tubi in ferro per poi allontanarsi a bordo di un camion, sono stati individuati anche grazie alla visione dei filmati della videosorveglianza.
La refurtiva è stata recuperata a Melilli, dove i tre l’avevano già rivenduta, e restituita al proprietario.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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