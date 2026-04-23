Furto in via delle Maestranze: un denunciato

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno intensificato le attività preventive e repressive contro i reati predatori denunciando in stato di libertà per furto aggravato un pregiudicato siracusano di 46 anni.
Le attività tempestivamente avviate dai Carabinieri a seguito della denuncia presentata dal responsabile di un negozio di abbigliamento e coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, hanno consentito
attraverso l’analisi dei video estrapolati dai sistemi di videosorveglianza, a ricostruire la dinamica di un furto commesso la notte del 12 aprile in danno di un esercizio commerciale, di via delle Maestranze, identificando il responsabile.
Un 46enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, mediante la forzatura della porta d’ingresso, si introduceva rubando i contanti contenuti nel registratore di cassa.
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