Furto, ricettazione e danneggiamenti: arrestato 34enne di Rosolini

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 34enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Massa.

L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato condannato a 2 anni, 3 mesi e 20 giorni di reclusione per un cumulo di pene, a seguito di condanne per reati di furto, ricettazione e danneggiamento, commessi tra il 2015 e il 2022 a La Spezia e Modica.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.