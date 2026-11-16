Futsal, Derby senza storia: la Campipet cala il pokerissimo contro la Meraco

Era il match di cartello della giornata, il derby tutto aretuseo di Serie C2 andato in scena sabato scorso al tensostatico della Cittadella dello Sport, dove si sono affrontate Campipet e Meraco.
La classifica lasciava presagire una sfida equilibrata, da tripla, ma il campo ha raccontato una storia completamente diversa. I neroverdi della Campipet si sono infatti imposti con un netto 5-0, al termine di una gara condotta con autorità dall’inizio alla fine.
Il vantaggio della Campipet arriva intorno al 10’ con Riani, seguito appena un paio di minuti più tardi dal raddoppio firmato Genovese. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per la rete di Mastronardi, che fissa il risultato sul 3-0 al termine della prima frazione.
Nella ripresa la Meraco tenta il tutto per tutto affidandosi al portiere di movimento, ma il copione della gara non cambia. Le redini del match restano saldamente nelle mani dei ragazzi guidati dal duo Castagnino-Agnello. A trovare la via del gol è ancora la Campipet con Slimani, che firma il poker e si rende protagonista anche dell’azione da cui scaturisce la sfortunata autorete di un giocatore avversario, per il definitivo 5-0.
Una prestazione maiuscola per il gruppo neroverde, che grazie a questi tre punti sale a quota 12 e aggancia I Soci Volley al quarto posto. Quest’ultima formazione è stata sconfitta per 2-1 sul campo della Libertas Canicattini.
In vetta alla classifica resta solitaria la Gymnica Scordia che, pur osservando il turno di riposo, conserva il primato con 18 punti, frutto di sei vittorie in altrettante gare disputate. Alle sue spalle lo Sporting Savio, secondo a quota 15 dopo il largo successo per 10-2 contro i Chiaramontani. Terza posizione per la Meraco, che resta ferma a 13 punti.
Alle spalle del gruppo playoff sale al sesto posto la Libertas, ora a quota 10, seguita dal Billona Comiso a 9 punti, vittorioso 5-2 a Pachino contro il Real. A quota 7 troviamo la Rinascitanetina, vittoriosa per 4-2 contro il Fulgentissima, e i Chiaramontani. Il Megara, grazie al successo esterno sul campo dell’Ibla Melilli, raggiunge proprio quest’ultima a quota 6. Ancora fermo a zero punti il Real Pachino, fanalino di coda del girone.
Nel prossimo weekend il campionato osserverà un turno di riposo per lasciare spazio alla Coppa Sicilia. La Campipet sarà impegnata a Melilli nella gara di ritorno del primo turno contro l’Ibla Melilli. Si ripartirà dal 6-3 conquistato dai neroverdi nella gara d’andata disputata a Siracusa, un vantaggio importante da difendere per proseguire il cammino nella competizione.