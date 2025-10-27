Futsal Ferla, un piccolo paese con un grande sogno: la serie B

Un piccolo paese, una grande passione e un progetto diventato simbolo di integrazione, crescita e identità sportiva. È la storia del Futsal Ferla, squadra di calcio a cinque che, partita da un’idea tra amici, oggi guida il campionato di Serie C1 (Girone B) dopo il successo nel big match contro il Rosolini. Il presidente Luigi Veca e lo speaker Gian Paolo Montineri, durante un’intervista ai nostri microfoni, hanno raccontato un percorso che in tre anni ha trasformato un sogno amatoriale in una realtà strutturata, capace di unire un intero paese attorno a un pallone.

Il progetto nasce con l’idea di portare il calcio ferlese a un livello competitivo superiore. “Il calcio a 5 ci è sembrata la strada più adatta – spiegano – perché potevamo combinare alcuni giocatori locali con elementi esterni, mantenendo un livello medio-alto e una gestione sostenibile.”

Dalla Serie D alla C1 il passo è stato breve ma intenso. Oggi il Ferla non solo compete, ma guida la classifica. “Siamo consapevoli dei nostri mezzi – sottolineano – ma anche che la stagione è lunga. Abbiamo vinto una battaglia, non la guerra”. Le avversarie principali? L’NHC Rosolini, l’altra formazione rosolinese e il Palagonia, che tallona a pochi punti di distanza.

La crescita tecnica è passata anche da una scelta strategica: aprire il gruppo a giocatori stranieri. Il Ferla ha infatti ingaggiato due spagnoli (un portiere “freddo” e un laterale “devastante” dopo l’adattamento) e un brasiliano, Custela, arrivato grazie all’amicizia con un dirigente. “Hanno portato entusiasmo e qualità – racconta il presidente Veca – e si sono integrati in modo incredibile. Oggi sono ferlesi a tutti gli effetti”.

Custela, in particolare, è diventato un personaggio amatissimo: con il suo sorriso e la sua “saudade”, passa i pomeriggi a parlare con gli anziani del paese, costruendo un legame umano che va ben oltre lo sport.

Il Futsal Ferla non è solo una squadra: è un progetto comunitario. La dirigenza, composta da dodici persone (otto presenti ad ogni allenamento), cura ogni dettaglio – dall’acqua alle casacche – permettendo ai giocatori di pensare solo al campo.

Le partite si giocano nel centro sportivo olistico, definito “un piccolo gioiello accogliente”, che ogni sabato si trasforma in un punto di ritrovo: “A Ferla il sabato è diventato un rito – racconta Montineri – la gente arriva un’ora prima, famiglie, giovani e anziani. È qualcosa che unisce.

“Questo trasporto popolare – aggiunge il presidente Veca – è la nostra forza. È ciò che ci permette di sognare, ma anche di restare concreti e sostenibili.” Il presidente del Futsal Ferla sottolinea un punto chiave: la sostenibilità economica. “Il nostro obiettivo è far durare il sogno. Per questo chiediamo il sostegno della comunità, anche solo con un abbonamento da 10 euro. La forza del Ferla è nel legame tra squadra, dirigenti e cittadini.”

L’ambizione resta chiara: raggiungere la Serie B. “Prima o dopo, ci arriveremo – conclude Veca – ma vogliamo farlo senza snaturare ciò che siamo: una famiglia allargata, un progetto che mette insieme sport, amicizia e comunità.”

Il “caso Ferla” dimostra come una piccola realtà possa costruire un grande progetto unendo passione, pianificazione e partecipazione. Oggi, il Futsal Ferla non rappresenta solo un successo sportivo, ma anche un modello di integrazione e sviluppo locale, dove il talento e il sorriso di un brasiliano, l’organizzazione dei dirigenti e l’entusiasmo dei tifosi raccontano un’unica, bella storia: quella di un paese che ha imparato a sognare in grande, restando sé stesso.