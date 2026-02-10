Futsal: il Città di Melilli sorride per i risultati del settore giovanile

Nonostante il momento difficile della prima squadra, arrivano segnali importanti dal vivaio. L’Under 17, allenata da mister Bosco continua la sua marcia nel proprio girone, confermandosi protagonista per il secondo anno consecutivo e dimostrando di essere una delle realtà più solide della provincia di Siracusa. L’ultima vittoria contro il Ferla ha proiettato i ragazzi al primo posto, con la concreta possibilità di chiudere la stagione da capolista.
Ottime notizie anche dall’Under 19, allenata da mister Passanisi che, dopo il pareggio di Mascalucia, resta saldamente in zona play-off nel campionato Under 19 nazionale. Un risultato ancora più significativo considerando che la squadra scende in campo con un gruppo formato quasi interamente da ragazzi del 2008 e 2009.
Il lavoro sul settore giovanile sta iniziando a dare i suoi frutti: non è escluso che, da qui alla fine del campionato, diversi di questi giovani possano trovare spazio anche in prima squadra.
Il Città di Melilli guarda al futuro con fiducia, perché la crescita del vivaio rappresenta una base solida su cui costruire i successi di domani
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni