Futsal, l’Aretusa 94 vince l’andata degli ottavi di Coppa Sicilia

Battuta la corazzata Ferla nel match di andata con il punteggio di 2 a 1. Vittoria di carattere per l’Aretusa 94 che, nella partita di andata degli ottavi di Coppa Sicilia sconfigge per 2 a 1 la favorita per il passaggio del turno, il Futsal Ferla. Partita dai ritmi elevati con le compagini che si affrontano sin dall’inizio a viso aperto.

I siracusani si rendono subito pericolosi con Renato Pennisi e con Seby Pulvirenti il cui tiro deviato colpisce il palo esterno, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio con Peppe Passanisi che, dopo aver rubato palla a Pulvirenti, beffa il portiere con un pallonetto. Lo stesso Pulvirenti cerca di rifarsi, prima con un tiro di poco a lato e successivamente colpendo la traversa difesa dal portiere ospite Salvo Misenti che subito dopo chiude bene una deviazione di Pennisi appostato sul secondo palo.

La partita è vibrante con Pulvirenti che scuote i compagni e che rischia quando ferma fallosamente un avversario, venendo sanzionato con il giallo. Sulla conseguente punizione La Spada è bravo a togliere dall’incrocio il pallone calciato da Petriglieri. Veloce ripartenza con Ricupero che serve Bianca che spreca calciando addosso a Misenti. Il Ferla costruisce bene ma è ancora l’Aretusa con Pulvirenti ad impegnare Misenti ,che in tuffo devia la palla indirizzata in rete.

A 4 minuti dalla fine del primo tempo i locali concretizzano la rete del pareggio: il portiere Misenti, dopo una parata, parte palla al piede per creare la superiorità numerica ma trova un attento La Spada che intercetta la palla e tira verso la porta avversaria e con la complicità di Cristian Siracusa, che disorienta l’avversario, realizza la rete dell’1 a 1.

Reazione ospite con Rosario Bonventre, con Peppe Passanisi che impegnano La Spada con un doppio intervento e con Petriglieri il cui tiro dal limite viene respinto in angolo. Seconda frazione con ritmi più blandi e con le squadre che cercano di non scoprirsi.

Predominio territoriale del Ferla, con l’Aretusa che cerca qualche sortita offensiva con Pulvirenti. Comincia ad affiorare la stanchezza e Andrea Caruso con un disimpegno errato mette Rosario Bonventre in grado di battere a colpo sicuro La Spada che però miracolosamente intercetta il tiro avversario.

Ripartenza di Pennisi che impegna Misenti con un tiro centrale e punizione dal limite per gli ospiti che termina fuori bersaglio. L’inerzia della gara si sposta a favore dei padroni di casa quando Siracusa, dopo aver intercettato un passaggio avversario dà il via ad una ripartenza micidiale conclusa da lui stesso dopo una triangolazione con Pulvirenti.

Forcing finale del Ferla che con Bonventre e Passanisi cerca il pareggio, lasciando spazio alle ripartenze dei siracusani che prima con Pulvirenti e poi con Pennisi sfiorano la terza segnatura. Festa al triplice fischio finale per la prestigiosa vittoria ma il passaggio del turno si deciderà nella partita di ritorno.

Il prossimo impegno settimanale vedrà nuovamente di fronte le due squadre che si affronteranno a campo invertito per la seconda giornata di ritorno.