Futsal, primo stop stagionale per la Campipet: lo Sporting Savio vince 2-1

Sport · Serie C2, Girone D

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Prima battuta d’arresto stagionale per la Campipet, sconfitta per 2-1 dallo Sporting Savio in occasione dell’esordio casalingo nel campionato di Serie C2 di futsal, Girone D. Sabato pomeriggio, alla Cittadella dello Sport, sono stati gli ospiti a conquistare l’intera posta in palio al termine di una gara equilibrata e combattuta.

Il match ha visto occasioni da entrambe le parti, ma è stato lo Sporting Savio a sfruttare meglio le opportunità create, trovando per due volte la via del gol nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa, la Campipet ha provato a riaprire la partita, riuscendo ad accorciare le distanze a cinque minuti dal triplice fischio grazie a Slimani. I neroverdi, guidati dal duo tecnico Castagnino-Agnello, hanno continuato a spingere alla ricerca del pareggio fino agli ultimi istanti, senza però riuscire a trovare la seconda rete. La gara si è così conclusa sul risultato di 1-2.

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Lo Sporting Savio mantiene la vetta a punteggio pieno con 9 punti, in compagnia della Gymnica Scordia, vittoriosa per 5-0 contro la Libertas Canicattini. Alle loro spalle c’è la Fulgentissima, salita a quota 7 dopo il pareggio per 5-5 contro la Meraco.

A 6 punti figurano il Billona Comiso, che ha espugnato per 3-2 il campo della Rinascitanetina, e I Soci Volley, vittoriosi con lo stesso punteggio in casa del Megara.

La Meraco sale a 4 punti, mentre la Campipet resta a quota 3, insieme alla Libertas Canicattini, ai Chiaramontani e al Melilli, dopo il successo del Melilli per 9-6 proprio sui Chiaramontani. Chiudono la classifica ancora a secco di punti Rinascitanetina, Megara e Real Pachino, che ha osservato un turno di riposo.

La Campipet tornerà in campo sabato 17 ottobre alle 17:30, in trasferta contro la Gymnica Scordia. Per gli aretusei si prospetta un nuovo banco di prova contro una delle attuali capoliste del girone.