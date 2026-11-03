Futsal, Serie C2: la Campipet travolge i Chiaramontani, neroverdi vittoriosi per 12-3

Sport · Calcio a 5

Dopo due sconfitte consecutive contro Sporting Savio e Gymnica Scordia, la Campipet ritrova il successo in campionato. I neroverdi superano con un netto 12-3 i Chiaramontani nella quinta giornata del girone D di Serie C2, dando seguito alla vittoria conquistata in Coppa Sicilia contro l’Ibla Melilli e tornando a muovere la classifica.

La formazione guidata da Castagnino e Agnello parte con il piede giusto e trova il vantaggio con Paredes. Gli ospiti, però, reagiscono immediatamente, ristabiliscono la parità e riescono persino a portarsi avanti nel punteggio. Nel finale della prima frazione sale in cattedra Slimani, che con una doppietta ribalta il risultato e manda le squadre negli spogliatoi sul 3-2 per i padroni di casa.

Nella ripresa cambia completamente il copione della gara. La Campipet prende il largo e dilaga, trascinata da uno straordinario Slimani, autore di altre quattro reti. A completare il tabellino ci pensano Paredes, che firma la doppietta personale, Genovese, anche lui a segno due volte, Pennisi e Azzarelli, per il definitivo 12-3.

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In vetta alla graduatoria resta la Gymnica Scordia, che grazie al successo per 7-1 sul campo del Real Pachino mantiene il punteggio pieno. Si ferma invece momentaneamente lo Sporting Savio, secondo a quota 12 punti, che ha osservato il proprio turno di riposo.

Alle loro spalle avanza la Meraco, vittoriosa per 5-3 in trasferta contro l’Ibla Melilli e ora a quota 10 punti. Un gradino più sotto, a 9, ci sono i Soci Volley, sconfitti per 3-2 a Noto dalla Rinascitanetina.

A quota 7 troviamo la Libertas Canicattini, che supera 9-4 il Billona Comiso, e la Fulgentissima, fermata in casa dal Megara con il punteggio di 3-5.

La Campipet sale così a 6 punti, raggiungendo in classifica proprio l’Ibla Melilli e il Billona Comiso, prossimo avversario dei neroverdi. Più indietro i Chiaramontani a quota 4, Megara e Rinascitanetina a 3, mentre resta ancora a secco il Real Pachino, fermo a zero punti.

Non c’è molto tempo per festeggiare: nel prossimo turno la Campipet sarà attesa da un importante impegno esterno. Domenica 8 novembre, alle ore 11, i neroverdi faranno visita al Billona Comiso, in uno scontro diretto tra due formazioni appaiate a quota 6 punti. Un’occasione per dare continuità al successo ritrovato e provare a risalire ulteriormente la classifica.