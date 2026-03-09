Futsal U19 nazionale: il Città di Melilli entra in zona play off

Continua la marcia positiva dell’under 19 del Città di Melilli che entra in zona play off. Una grande prestazione dei ragazzi di mister Passanisi che al Palavillasmundo disputano una partita di grande carattere superando con il risultato finale di 5 – 4 i diretti avversari del Viagrande.
Un successo fondamentale che permette ai ragazzi del città di Melilli di effettuare il sorpasso in classifica e conquistare, almeno per il momento, l’accesso alla seconda fase del campionato
Mister Passanisi si ritiene soddisfatto del gioco e della grinta dimostrata dai suoi ragazzi ma fa presente che manca ancora un’ultima partita, da non sottovalutare: “siamo arrivati ad un punto del campionato dove non possiamo fare passi falsi, mi aspetto continuità dai miei ragazzi e questa settimana ci alleneremo per preparare al meglio la partita contro l’Holimpia”.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni