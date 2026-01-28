Futsal Under 17 Provinciale: il Città di Melilli batte nettamente il Palazzolo

Grande prova per il città di Melilli under 17. I ragazzi di Mister Bosco tra le mura di casa del Pala Villasmundo superano con un perentorio 13 – 1 i pari età del Palazzolo, conquistando 3 punti preziosi che gli permettono di consolidare la testa della classifica.

Una bella partita che vede il primo tempo finire con il parziale di 2-0, grazie anche alle numerose parate del portiere avversario. Nel secondo tempo i ragazzi di Mister Bosco sono bravi a trovare il giusto ritmo che gli permette di andare più volte in gol e mettere abbondantemente al sicuro il risultato.

Il tecnico del Città di Melilli a fine partita si è dichiarato soddisfatto della crescita della squadra e del gioco che riesce ad esprimere ma è consapevole che la sua squadra non può permettersi di rilassarsi perché la posta in gioco è l’accesso alla finale play-off