Futsal under 19, il Città di Melilli batte 5-2 la Drago Acireale

Un’altra preziosa vittoria per l’Under 19 del Città di Melilli che al Palavolcan batte per 5-2 la Drago Acireale. Una gara intensa, giocata con grande maturità dai ragazzi di Mister Passanisi che confermano il buon momento di forma.

Il match inizia in modo equilibrato, le due compagini si studiano e cercano di costruire gioco sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari, va’ in vantaggio la formazione acese ma i melillesi pareggiano quasi subito e chiudono il primo tempo in vantaggio per 2-1.

Nella ripresa la squadra del Città di Melilli scende in campo più determinata, respinge i tentativi di rimonta degli avversari e colpisce in transizione con freddezza fino a fissare il risultato sul meritato 2 – 5 finale. Grazie a questo successo, il Città di Melilli sale a 9 punti e continua a ridurre il distacco dalle prime della classe. Una prova di forza e di identità che conferma la crescita del gruppo e la volontà di restare agganciati alla zona alta della classifica.