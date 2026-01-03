Futuro dell’istituto Rizza di Siracusa, all’incontro del 7 gennaio presente anche il presidente Giansiracusa

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, conferma la propria partecipazione all’incontro pubblico indetto per il 7 gennaio dal dirigente dell’Istituto Rizza, nel quadro del percorso di confronto avviato e sviluppato dal Libero Consorzio in materia di edilizia scolastica e di assegnazione degli spazi per l’istruzione secondaria superiore.

A partire dal mese di giugno scorso, la presidenza ha promosso un confronto continuo, tecnico e partecipato con i Dirigenti scolastici della provincia e con l’Ufficio Scolastico Provinciale, articolato in numerosissimi incontri, sopralluoghi e momenti di approfondimento, sei dei quali hanno riguardato proprio l’istituto Rizza.

«Le decisioni assunte – dichiara il Presidente Giansiracusa – sono il risultato di un percorso ampio e strutturato, nel corso del quale sono state analizzate tutte le opzioni possibili sotto il profilo tecnico e della sostenibilità complessiva, nel rispetto delle responsabilità che competono al Libero Consorzio anche sotto il profilo giuridico e finanziario».

Pertanto, l’incontro del 7 gennaio non costituisce l’avvio del confronto, ma è di fatto il settimo momento di confronto sull’argomento e si colloca nella continuità di un percorso già ampio, articolato e documentato, sviluppato nel tempo dal Libero Consorzio con i Dirigenti scolastici e con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Il piano adottato è il frutto di un dialogo istituzionale già consolidato, all’interno del quale sono maturate le scelte conseguenti, nell’interesse generale della comunità scolastica provinciale.