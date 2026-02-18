Futuro Nazionale a Siracusa, anche Flavio D’Elia annuncia l’adesione al partito di Vannacci

Anche i giovani aderiscono a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. Continuano le numerose adesioni al neo partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci tra le quali quelle di alcuni giovani. Stamattina è arrivata l’ufficialità che anche Flavio D’Elia, che ha già ricoperto la carica provinciale di Siracusa nella Lega Giovani, aderisce al progetto Vannacci.

“Sono molto entusiasta di poter annunciare il mio ingresso nel movimento politico Futuro Nazionale con Roberto Vannacci – afferma D’Elia -, dopo anni di militanza e impegno politico tra le fila della Lega, percorso che mi ha formato politicamente e umanamente, ho maturato la convinzione di intraprendere una nuova fase del mio cammino, aderendo a un progetto che sento oggi più vicino ai miei valori, alla mia visione e al mio modo di interpretare l’impegno pubblico”

Una scelta che, come spiega lo stesso D’Elia, nasce dalla forte condivisione dei principi che animano Futuro Nazionale e che il Generale Vannacci rappresenta con chiarezza e determinazione: “la centralità della famiglia, il valore delle radici cristiane, il rispetto per Dio, l’amore per la Patria e la difesa dell’identità nazionale“.

“I giovani devono tornare protagonisti della vita politica e istituzionale del Paese, portando energie, idee e coraggio – prosegue -. Il mio impegno sarà rivolto proprio a questo: costruire spazi di partecipazione, ascolto e crescita per i tanti ragazzi che vogliono mettersi al servizio della comunità. In queste settimane sono già in contatto con moltissimi giovani provenienti da tutta la provincia di Siracusa, ragazzi motivati e pronti ad aderire con entusiasmo al progetto politico del Generale Vannacci, in attesa dell’avvio ufficiale del tesseramento programmato per il prossimo 1° marzo. Aderisco a Futuro Nazionale – conclude D’Elia – con senso di responsabilità e spirito di servizio, convinto che insieme si possa lavorare per una Sicilia e un’Italia più forte, più giusta e più orgogliosa della propria identità.”