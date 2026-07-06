Futuro Nazionale cresce nel Siracusano: nasce il Comitato di Palazzolo Acreide guidato da Salvatore Magro

Prosegue il percorso di organizzazione territoriale di Futuro Nazionale – Vannacci in provincia di Siracusa. Dopo le recenti iniziative che hanno interessato diversi comuni del territorio (Pachino, Avola, Noto, Rosolini, Floridia, Siracusa, Augusta, Francofonte, Lentini e Carlentini), il movimento annuncia la costituzione del Comitato di Palazzolo Acreide, che rappresenterà il punto di riferimento politico nel comprensorio montano.

A guidare il nuovo comitato sarà Salvatore Magro, chiamato a coordinare l’attività locale in stretta collaborazione con Giuseppe Ruggieri, referente del Comitato “Noto 1449″. Entrambi lavoreranno in sinergia con il consigliere provinciale Giovanni Rametta, con l’obiettivo di consolidare la presenza del movimento e rafforzarne il radicamento sul territorio.

Secondo i promotori dell’iniziativa, il nuovo comitato nasce con la volontà di coinvolgere cittadini, professionisti, giovani e associazioni interessati a partecipare attivamente alla vita pubblica di Palazzolo Acreide e dell’intera area montana, favorendo il confronto su temi legati allo sviluppo del territorio. ”

“L’obiettivo – spiegano i promotori – è unire persone competenti e motivate, pronte a mettere a disposizione idee, esperienze e professionalità per affrontare le sfide attuali e contribuire alla crescita della nostra comunità“. La costituzione del comitato si inserisce nel più ampio progetto di espansione di Futuro Nazionale in Sicilia, avviato dopo l’assemblea costituente di Roma e finalizzato a costruire una rete capillare di referenti locali in vista delle prossime scadenze politiche.

Nei prossimi giorni il Comitato di Palazzolo Acreide promuoverà incontri pubblici e momenti di confronto con cittadini e realtà associative del territorio, con l’obiettivo di raccogliere proposte, favorire la partecipazione e consolidare la presenza del movimento nel comprensorio siracusano.