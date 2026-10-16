Ultime News

Politica Taglio del nastro

Futuro Nazionale, il Comitato Siracusa227 inaugura la nuova sede: ospite Tommaso Calderone

di Giulio Perotti ·
Condividi
Tommaso Calderone

Nuova sede a Siracusa per il Comitato Siracusa 227 di Futuro Nazionale. L’inaugurazione è in programma sabato 24 ottobre, alle ore 17, nei locali di via Bainsizza 124, nel quartiere Borgata Santa Lucia.

Ospite d’onore dell’iniziativa sarà l’onorevole Tommaso Calderone, coordinatore regionale di Futuro Nazionale.

Per l’occasione, il Comitato ha invitato giornalisti e organi di stampa a partecipare all’appuntamento, che segnerà l’inaugurazione ufficiale della sede siracusana.

L’incontro si terrà sabato 24 ottobre alle 17 in via Bainsizza 124, a Siracusa.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

Scopri la redazione

Leggi anche