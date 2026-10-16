Futuro Nazionale, il Comitato Siracusa227 inaugura la nuova sede: ospite Tommaso Calderone

Nuova sede a Siracusa per il Comitato Siracusa 227 di Futuro Nazionale. L’inaugurazione è in programma sabato 24 ottobre, alle ore 17, nei locali di via Bainsizza 124, nel quartiere Borgata Santa Lucia.
Ospite d’onore dell’iniziativa sarà l’onorevole Tommaso Calderone, coordinatore regionale di Futuro Nazionale.
Per l’occasione, il Comitato ha invitato giornalisti e organi di stampa a partecipare all’appuntamento, che segnerà l’inaugurazione ufficiale della sede siracusana.
L’incontro si terrà sabato 24 ottobre alle 17 in via Bainsizza 124, a Siracusa.