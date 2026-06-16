Futuro Nazionale, la provincia di Siracusa protagonista alla Costituente di Roma: Floriddia eletto nel Comitato dei 100

La provincia di Siracusa protagonista a Roma durante l’Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il movimento politico fondato dal generale Roberto Vannacci e coordinato da Massimiliano Simoni. L’appuntamento, svoltosi il 13 e 14 giugno nella Capitale, ha riunito oltre duemila referenti provenienti da tutta Italia per definire l’organizzazione interna del movimento e tracciare le linee politiche per il futuro. Tra i risultati più significativi per il territorio siracusano c’è l’elezione di Carmelo Floriddia nel nuovo Comitato dei 100, l’organismo dirigente nazionale chiamato a raccogliere le istanze provenienti dai territori e a trasformarle in proposta politica.

Floriddia, ex vicesindaco di Rosolini e tra i promotori del Comitato 459, entra così a far parte della struttura nazionale del movimento. Una nomina che rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi mesi sul territorio e per la crescita registrata dal gruppo rosolinese, considerato tra le realtà più attive all’interno di Futuro Nazionale. “Accolgo questo incarico con orgoglio e senso di responsabilità – ha dichiarato Floriddia -. È il riconoscimento del lavoro svolto da centinaia di militanti, simpatizzanti e cittadini che hanno creduto nel nostro progetto. Oggi più che mai è necessario riportare la politica tra la gente, ascoltare i territori e difendere gli interessi degli italiani. Futuro Nazionale nasce per costruire una classe dirigente preparata, concreta e libera da vecchie logiche di potere”.

L’ex amministratore rosolinese ha inoltre ribadito il proprio impegno a rafforzare la presenza del movimento in Sicilia e a rappresentare le istanze del territorio all’interno degli organismi nazionali. Alla Costituente romana era presente anche una delegazione della provincia di Siracusa guidata da Giuseppe Giganti. Con lui hanno partecipato Renzo Spada di Floridia, Vincenzo Basile di Rosolini, Giovanni Rametta di Avola, Giancarlo Greco e Nilo Settipani di Augusta. La presenza siracusana all’evento conferma la volontà del movimento di consolidare il proprio radicamento anche nella Sicilia orientale, attraverso una rete territoriale che punta a strutturarsi in vista delle prossime scadenze politiche e amministrative.

“Finalmente è tornata la destra sociale in Italia”, è il commento che arriva dalla delegazione siracusana, che vede nell’assemblea costituente il punto di partenza di un percorso politico destinato a rafforzarsi nei prossimi mesi. Durante i lavori assembleari sono stati affrontati i principali temi che caratterizzano la proposta politica di Futuro Nazionale: sicurezza, identità nazionale, sovranità, merito, tutela delle famiglie e sostegno al sistema produttivo. Temi che, secondo i promotori del movimento, rappresentano l’alternativa alle politiche che negli ultimi anni avrebbero indebolito il tessuto economico e sociale del Paese.

L’assemblea di Roma ha così segnato ufficialmente l’avvio della nuova fase organizzativa di Futuro Nazionale, con l’obiettivo dichiarato di trasformare il consenso raccolto attorno alla figura di Roberto Vannacci, consenso che oggi viene quantificato dai sondaggi in un valore pari a quello della Lega, vale a dire il 5,3%, in una forza politica strutturata e radicata sul territorio nazionale.

Per la componente siracusana, il percorso passa adesso dal consolidamento della presenza nei comuni della provincia e dalla costruzione di una rete capace di incidere anche nelle future competizioni elettorali locali.