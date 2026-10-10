Futuro Nazionale Siracusa 227, quattro proposte per salvare le piccole imprese

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Sostenere le microimprese, alleggerire gli adempimenti burocratici e impedire che le difficoltà finanziarie si trasformino nella chiusura delle attività. È la richiesta avanzata da Futuro Nazionale – Comitato Siracusa 227, attraverso il referente Giuseppe Giganti, che propone una serie di interventi a sostegno delle aziende con meno di cinque dipendenti e delle imprese artigiane.

L’iniziativa punta ad aprire un confronto sulle difficoltà affrontate dalle realtà produttive più piccole, spesso costrette a fare i conti con problemi di liquidità che possono compromettere il pagamento degli stipendi, dei fornitori e degli obblighi contributivi.

«Non possiamo permettere che una piccola impresa, già in difficoltà economica, si trovi nell’impossibilità di lavorare proprio quando avrebbe più bisogno di ripartire», sostiene Giganti, secondo cui è necessario individuare regole proporzionate alle dimensioni delle aziende e distinguere le situazioni di crisi temporanea dalla volontà di non rispettare gli obblighi.

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Le proposte del Comitato sono quattro. La prima riguarda una possibile revisione delle regole sul Documento unico di regolarità contributiva (Durc), con l’ipotesi di superare l’obbligo per le microimprese e le attività artigiane più piccole, attraverso modalità alternative di verifica della regolarità contributiva.

Il secondo intervento punta a estendere la validità del Durc da quattro a sei mesi, riducendo la frequenza degli adempimenti amministrativi. La terza proposta prevede una franchigia fino a mille euro di debito, per evitare che importi contenuti possano determinare automaticamente un esito negativo della certificazione, nel rispetto di criteri e garanzie da definire.

Il quarto punto riguarda i pignoramenti dei conti correnti aziendali. Futuro Nazionale Siracusa 227 chiede di valutare procedure che consentano di preservare una quota delle disponibilità finanziarie necessarie a sostenere le spese essenziali, con particolare attenzione al pagamento dei dipendenti e dei fornitori indispensabili alla prosecuzione dell’attività.

«Un’azienda che non può utilizzare la propria liquidità rischia di non riuscire a pagare i dipendenti, saldare i fornitori e portare avanti il lavoro», evidenzia Giganti. L’obiettivo dichiarato è trovare un equilibrio tra i diritti dei creditori e la necessità di evitare che le procedure esecutive compromettano definitivamente la continuità aziendale.

Il Comitato intende portare le proposte all’attenzione delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria, chiedendo un confronto che possa tradursi in eventuali modifiche normative e amministrative. Gli interventi prospettati richiederebbero infatti specifici approfondimenti e l’adeguamento delle disposizioni vigenti.

«Dietro ogni piccola impresa ci sono persone, sacrifici, famiglie e posti di lavoro», conclude il referente. La linea indicata da Futuro Nazionale Siracusa 227 è quella di sostenere le attività produttive nei momenti di difficoltà, salvaguardando l’occupazione e la possibilità per le aziende di continuare a operare.