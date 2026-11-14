Futuro Nazionale, terremoto nel Siracusano: si dimette Settipani, chiudono i comitati

Politica · la nota

Le dimissioni di Nilo Settipani da referente del Comitato costituente Augusta 1029, con la conseguente chiusura del comitato, aprono una profonda frattura in Futuro Nazionale in provincia di Siracusa.

Quella che sembrava una vicenda limitata ad Augusta si sta allargando. Settipani riferisce che, nel giro di due giorni dalle sue dimissioni, sono state comunicate le chiusure di diversi comitati, tra cui quelli di Avola, Noto, Palazzolo Acreide e Piazza Armerina. Secondo lo stesso Settipani, nei prossimi giorni potrebbero arrivare altre chiusure e dimissioni, con possibili ripercussioni anche su altri territori, tra cui Lentini e Priolo.

Al centro della contestazione c’è il trattamento riservato alla provincia di Siracusa e, soprattutto, il metodo con cui sono stati scelti i responsabili territoriali.

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“La provincia di Siracusa è stata tradita e, politicamente parlando, venduta”, afferma Settipani. “Abbiamo lavorato sul territorio, organizzato gazebo, incontrato cittadini, raccolto adesioni e costruito ben 17 comitati nella sola provincia di Siracusa. Abbiamo creduto in un progetto che doveva fondarsi sulla meritocrazia, sulla partecipazione e sul riconoscimento del lavoro svolto. Oggi, invece, ci ritroviamo davanti a decisioni che sembrano arrivare dall’alto, senza tenere minimamente conto di chi ha costruito il movimento sul territorio”.

Settipani punta il dito contro il vicario regionale Marco Tanasi e il segretario regionale Tommaso Calderone. Contesta il percorso che avrebbe portato alla scelta dei nuovi riferimenti provinciali.

“La domanda è semplice: che fine ha fatto la meritocrazia?”, si chiede. “Perché chi ha lavorato e ha sacrificato tempo e risorse per costruire il movimento viene messo da parte, mentre si cercano amministratori, consiglieri comunali, sindaci e assessori? Sembra che oggi il criterio principale non sia il lavoro svolto, ma il numero di voti che una persona può portare”.

Settipani solleva anche il tema delle precedenti appartenenze politiche di alcune persone che, secondo la sua ricostruzione, sarebbero coinvolte nelle nuove scelte organizzative. “Mi risulta che diverse persone individuate per ricoprire incarichi provengano da Forza Italia”, dice. “Tommaso Calderone, dopo la sua uscita da quel partito, ha scelto di aderire a Futuro Nazionale. Mi domando se sia soltanto una coincidenza che oggi si guardi proprio a esponenti della stessa area politica, oppure se esistessero già intese precedenti. Sono interrogativi politici legittimi, ai quali qualcuno dovrebbe dare una risposta”.

Settipani racconta anche una conversazione con Calderone, a cui avrebbe chiesto spiegazioni sui tempi della nomina del segretario provinciale di Siracusa. “Alla mia richiesta di chiarimenti mi sarebbe stato risposto: ‘Devo capire se questi 17 comitati hanno 50 voti o 5.000 voti’”, riferisce. “Se questa è la logica, siamo tornati esattamente ai vecchi metodi della politica. Altro che nuovo modo di fare politica! I comitati non possono essere valutati soltanto in base ai voti che possono garantire. Dietro quei comitati ci sono persone, sacrifici, lavoro e credibilità”.

Per Settipani, la persona più adatta a guidare la provincia sarebbe stata Giuseppe Giganti, referente del Comitato costituente Siracusa 227. “Ritengo che Giuseppe Giganti fosse la persona più adatta a garantire equilibrio e continuità a un territorio che ha contribuito concretamente alla nascita e alla crescita del movimento”, spiega. “Non si può chiedere ai militanti di lavorare per mesi, costruire una struttura territoriale e poi decidere tutto senza coinvolgerli”.

“Futuro Nazionale doveva rappresentare un’alternativa ai vecchi metodi della politica”, conclude. “Ma se si importano persone, logiche e metodi di Forza Italia, il rischio è trasformarsi esattamente in ciò da cui si diceva di voler prendere le distanze. Se importi Forza Italia, diventi Forza Italia”.

Settipani annuncia che continuerà a raccontare pubblicamente quanto accaduto. “Non ho mai inseguito poltrone e non ho mai cambiato bandiera per ottenere un incarico”, afferma. “Ho sempre creduto nella coerenza e nella lealtà. Possono togliermi un ruolo, possono chiudere un comitato, ma non possono cancellare il lavoro e i sacrifici di chi ha creduto in questo progetto. La politica si fa con le persone, non contando le tessere e pesando i voti”.

Chiude anche Carlentini

Nelle ultime ore si è aggiunta anche Carlentini. Il Comitato 1914 – Futuro Nazionale Carlentini, attraverso il referente Angelo Di Pietro, ha annunciato le dimissioni, la riconsegna di tutte le tessere e la chiusura definitiva del comitato e della sede. Per Settipani è la prova di quanto la frattura sia ormai estesa e di quanto sia urgente fare chiarezza sulle scelte dei vertici regionali.

Secondo Di Pietro, la decisione è maturata dopo mesi di delusioni e silenzi. La responsabilità, a suo giudizio, è della gestione politica e organizzativa della dirigenza regionale, in particolare del coordinatore regionale Tommaso Calderone e del vicario Marco Tanasi. Il referente di Carlentini parla di una gestione “superficiale, approssimativa e distante anni luce dalle esigenze dei territori”. Lamenta di non aver trovato interlocutori disponibili al dialogo e che richieste, proposte e tentativi di confronto sono caduti nel vuoto.

“Un movimento politico non può essere gestito come un circolo privato, dove pochi decidono e gli altri devono semplicemente adeguarsi”, sostiene il comitato. “I territori non sono pedine, i referenti locali non sono figuranti e i militanti non sono tessere da esibire quando fa comodo”.

Di Pietro contesta soprattutto la mancanza di una linea politica regionale: nessuna programmazione, nessuna organizzazione riconoscibile e nessuna strategia condivisa per le questioni dei singoli comuni. A Carlentini, spiega, si avvicinano passaggi politici importanti in vista delle prossime amministrative. Proprio ora il gruppo locale si è ritrovato senza riferimenti né indicazioni.

“Mai avrei immaginato di arrivare a una decisione del genere”, dichiara Di Pietro. “Ho sposato con gioia, entusiasmo e convinzione un progetto politico nato con una chiara identità di destra. Ci ho creduto davvero, mettendoci la faccia, il tempo e l’impegno. Mi ritrovo invece a constatare una gestione regionale che considero profondamente deludente, segnata da superficialità, mancanza di ascolto e totale assenza di una vera strategia politica. Non si può pretendere militanza quando non si è capaci nemmeno di riconoscere e rispettare i propri militanti”.

“La cosa che più mi amareggia”, prosegue, “è che un movimento nato a destra, con determinate ambizioni e una certa identità, oggi, per atteggiamenti, metodi e impostazione, sembra sempre più la brutta copia di Forza Italia. Noi non abbiamo bisogno di poltrone, incarichi o riconoscimenti personali. Abbiamo sempre chiesto soltanto di poter fare politica seriamente, con una guida, con delle idee e con il rispetto che merita chi si impegna. Per dignità politica e personale preferiamo chiudere una porta piuttosto che continuare a far parte di un progetto in cui non ci riconosciamo più. Le tessere saranno riconsegnate, la sede chiuderà e l’esperienza del Comitato 1914 termina qui. La nostra passione politica resta, ma non può essere messa al servizio di una dirigenza in cui abbiamo perso ogni fiducia”.