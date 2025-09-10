Gabriele affronta la leucemia a 8 anni, Siracusa unita nella raccolta fondi

Manca poco al traguardo dei 40mila euro, ma Gabriele ha ancora bisogno del sostegno di tutti. Il piccolo, 8 anni, da circa un mese ha intrapreso un percorso difficile e impegnativo per affrontare una leucemia linfoblastica acuta di tipo B.

I genitori, Luana e Salvo, hanno lanciato una raccolta fondi su gofundme.it, per aiutare il bambino che ha appena iniziato una terapia a base di farmaci chemioterapici.

“Per affrontare questo lungo periodo avremmo bisogno di un aiuto da parte vostra – spiegano i genitori – per sostenere sia le spese mediche che quelle legate ai continui trasferimenti dal domicilio alla struttura sanitaria, oltre al periodo di inattività lavorativa necessario per assistere nostro figlio 24 ore su 24″.

Per donare: https://www.gofundme.com/f/gabriele-ha-bisogno-del-vostro-sostegno?utm_campaign=fp_sharesheet&fbclid=IwdGRzaAMtVQtjbGNrAy1VAWV4dG4DYWVtAjExAAEe6dSv4MCiMCH98kmBQrwIzVgtX21WA9EOJm9v30_EYjr1LRqC3ZiEgweS8bM_aem_9pyMIevLZxOo9A1rXdJW5g&sfnsn=scwspwa