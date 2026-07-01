Gaetano Pennisi da Siracusa nuovo campione a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti

Quando Gaetano Pennisi è salito sul palco de La Ruota della Fortuna, probabilmente non immaginava di tornare a casa con un assegno da 16.200 euro. Eppure, nella puntata trasmessa il 1° luglio 2026, il quarantacinquenne siciliano è riuscito nell’impresa: superare due avversari e aggiudicarsi il titolo di campione della serata condotta da Gerry Scotti.

La vittoria del siracusano si è consumata nelle prime fasi del gioco, dove la combinazione di intuito, cultura generale e un pizzico di fortuna gli ha permesso di accumulare il montepremi. Battere due sfidanti non è mai scontato in un format che mescola abilità linguistiche e colpi di scena legati alla celebre ruota luminosa.

La partita finale, incentrata sul tema della cucina cinese, non ha portato ulteriori guadagni. Un argomento forse ostico, lontano dalle tradizioni culinarie siciliane che Pennisi conosce meglio.

Il programma di Gerry Scotti continua a regalare speranze e opportunità a italiani comuni, dimostrando che a volte basta una serata fortunata per cambiare prospettiva. E mentre la ruota continua a girare, da Siracusa fino agli studi televisivi milanesi, storie come quella di Pennisi ricordano il valore umano ed economico di una vittoria che va oltre il semplice intrattenimento.