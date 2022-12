Galà dello Sport 2022, il siracusano Samuele Burgo riceve la “Castagna d’Argento”

In comune hanno la passione per lo stesso sport – la canoa -, una prestigiosa divisa – quella della Fiamme Gialle -, e la provenienza d’origine essendo siciliani. Sono il siracusano Samuele Burgo e il palermitano Andrea Schera. Vincendo la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di Halifax e la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Monaco, entrambe conquistate nella specialità K2 sulla distanza dei 1000 metri, hanno portato la Sicilia e l’Italia sul tetto del mondo.

I due canoisti della Guardia di Finanza, fanno parte della ricca lista dei premiati del 17° Galà dello Sport, selezionati dal Comitato organizzatore e dalla Giuria presieduta dal Gen. Vincenzo Parrinello e composta da personalità dello sport come Fabio Pagliara ed Enzo Falzone, che lunedì 12 dicembre gli consegnerà la Castagna d’Argento.

La loro presenza così come quella degli altri protagonisti che saranno premiati – Antonio Rossi, Romano Battisti, Davide Cassani, Davide Mazzanti, Giovanni Valentini, Italo Cucci, Manlio Messina e, per le squadre, il Cus Catania Volley -, sottolinea il livello qualitativo del Galà dello Sport organizzato dalla Sicilpool di Pippo Leone, che gode del patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, con in testa il presidente Gaetano Galvagno, ed è realizzato grazie all’importante presenza dei partner Copitel, Ellevu Paris, Ias Service, Mallamo Medical Service, Sailpost Etnea Recapiti.

Il Galà è organizzato con la collaborazione di Ansmes (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip) per la promozione delle Stelle al merito sportivo, dell’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo retto da Francesco Paolo Scarpinato, del Comune di Trecastagni con in testa il sindaco Pippo Messina e l’assessore allo Sport Gianfranco Calogero, del Coni regionale e provinciale presieduti rispettivamente da Sergio D’Antoni e da Enzo Falzone, con cui si è cementato negli anni un rapporto di costante partnership, e con il supporto tecnico di Primamusica Multimedia Project.

Saranno Ruggero Sardo insieme a Martina Leone a condurre la serata che andrà in scena alle 20 a Villa Romantica a Trecastagni. Sarà possibile seguire il Galà dello Sport – la Castagna d’Argento anche attraverso la frequenza 99.00 – 88.60 MHz dell’emittente radiofonica Radio Amore. Dalle 19 alle 23 Roberta Mangiafico e Francesco Ricca condurranno il collegamento radiofonico live OnAir che sarà trasmesso anche sul canale Twitch di Radio Amore, la nuova piattaforma di live streaming di contenuti video.

Oltre che su Radio Amore Streaming, sarà possibile seguire la serata di gala anche su Webmarte Tv channel – live on the web.

Sabato 17 dicembre alle 21, l’emittente televisiva Video Mediterraneo (canale 17) trasmetterà la serata di gala.