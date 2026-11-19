Attualità · Nuova edizione

Sono dieci le pasticcerie della provincia di Siracusa inserite nella guida “Pasticcerie d’Italia 2027” del Gambero Rosso, con riconoscimenti distribuiti tra Noto, Siracusa, Palazzolo Acreide e Avola. A spiccare è il Caffè Sicilia di Noto, che conquista il massimo punteggio con Tre Torte e Tre Tazzine, confermandosi tra le eccellenze della pasticceria italiana.

Il riconoscimento più alto premia la storica attività netina, mentre a Siracusa ottengono Due Torte e Due Tazzine Bar Ciccio 1956 e Brancato. Lo stesso risultato viene assegnato a Corsino 1868 e Pasticceria Caprice di Palazzolo Acreide.

Nel capoluogo trovano spazio anche Bar Tunisi e Rizzo, entrambi premiati con Due Tazzine e Una Torta, mentre Caffè Costanzo ottiene Una Torta e Una Tazzina.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Riconoscimenti anche ad Avola, dove Dolcemente Piccante e Girlando conquistano Una Torta ciascuno.

La selezione del Gambero Rosso fotografa un comparto in continua evoluzione, nel quale la tradizione artigianale si confronta con nuove tecniche, contaminazioni internazionali e proposte capaci di intercettare gusti e tendenze contemporanee. La guida 2027 comprende complessivamente 639 pasticcerie italiane, con 73 nuovi ingressi.

La provincia di Siracusa conferma così una presenza significativa nella selezione nazionale, con nove attività premiate e il Caffè Sicilia di Noto a rappresentare il vertice del riconoscimento. Con il maestro pasticciere Corrado Assenza che quest’anno ha ricevuto uno premio speciale: Gambero Rosso 40 anni – Pasticcieri che hanno fatto la storia. Con lui Iginio Massari, Achille Zoia, Gino Fabbri, Paolo Sacchetti e Corrado Assenza.