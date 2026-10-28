Gambero Rosso premia i migliori Ristoranti d’Italia: tutti i nomi a Siracusa e provincia

Attualità · Guida 2027

Sono 15 i ristoranti della provincia di Siracusa inseriti nella guida ai Ristoranti d’Italia 2027 di Gambero Rosso. Come ogni anno la guida assegna le Forchette (massimo 3) per i ristoranti e i Gamberi (anche in questo caso 3) per le trattorie. E poi ci sono le citazioni.

Tra conferme e prime volte, Siracusa e Noto sono protagoniste in questa guida in cui si affacciano anche Avola, Palazzolo Acreide, Pachino con Marzamemi e Augusta.

Capitolo ristoranti. Ottengono le Due Forchette i due stellati della provincia: Cortile Spirito Santo con chef Giuseppe Torrisi che ottiene un punteggio di 88 su 100, e Crocifisso con chef Marco Baglieri che ottiene un punteggio di 84 su 100. Due Forchette anche per il Don Camillo di Giovanni Guarneri a Siracusa (82/100), Gli Orti di Villadorata a Noto con chef Matteo Carnaghi (83/100), Il Tiranno Caportigia Hotel (80/100) e Ostaria Siracusa (81/100).

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Una Forchetta per Cortile Arabo a Marzamemi (76), Dodici Zappe ad Avola (78), Estro Restaurant a Palazzolo Acreide (78) e Le Quattro Sorelle a Noto (79).

Siracusa sorride anche per quanto riguarda la speciale categoria dei ristoranti di sushi: Kaleido Terrace è stato riconfermato con Due Bacchette e risulta tra i primi dieci d’Italia, conquistando un ottimo e meritato 7° posto.

Capitolo trattorie: La Cialoma a Marzamemi, Pourquoi Pas e La Pina a Siracusa ottengono un Gambero.

Infine citazioni per Andrea di Palazzolo Acreide e I Rizzari di Augusta.