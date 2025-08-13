Ultime news

2 minuti di lettura
Carabinieri

Gambizza un uomo, arrestato per tentato omicidio

La vittima dell’aggressione, un 41enne con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, e reati contro la persona, si trovava in casa attinto da diversi colpi di arma da fuoco alle gambe

La vittima dell’aggressione, un 41enne con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, e reati contro la persona, si trovava in casa attinto da diversi colpi di arma da fuoco alle gambe

2 minuti di lettura

I Carabinieri della Stazione di Rosolini, unitamente a militari del N.O.R. della Compagnia di Noto, hanno arrestato un uomo per il tentato omicidio commesso nel pomeriggio di ieri in via Delle Mimose a Rosolini, quartiere di case popolari.

Ieri sera l’uomo, un 43enne con precedenti per reati contro la persona, dopo essere stato interrogato dal Pubblico Ministero, è stato associato al carcere Cavadonna. Ieri pomeriggio, intorno alle 15, i Carabinieri della Stazione di Rosolini e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Noto, sono intervenuti in via Delle Mimose, su richiesta di un cittadino extracomunitario, sottoposto alla detenzione domiciliare, che riferiva di essere stato attinto alle gambe da persona a lui nota.


La vittima dell’aggressione, un 41enne con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, e reati contro la persona, si trovava in casa attinto da diversi colpi di arma da fuoco alle gambe.

Soccorso da personale del 118 è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Avola, non in pericolo di vita.

Le attività investigative in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, sono finalizzate a chiarire l’esatta dinamica delle diverse fasi dell’evento e il movente alla base del gesto, verosimilmente riconducili a pregressi dissidi personali, hanno permesso di rintracciare il 43enne responsabile del delitto. Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti 4 bossoli e 4 ogive calibro 9, ma non l’arma utilizzata.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni