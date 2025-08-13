Gambizza un uomo, arrestato per tentato omicidio

I Carabinieri della Stazione di Rosolini, unitamente a militari del N.O.R. della Compagnia di Noto, hanno arrestato un uomo per il tentato omicidio commesso nel pomeriggio di ieri in via Delle Mimose a Rosolini, quartiere di case popolari.

Ieri sera l’uomo, un 43enne con precedenti per reati contro la persona, dopo essere stato interrogato dal Pubblico Ministero, è stato associato al carcere Cavadonna. Ieri pomeriggio, intorno alle 15, i Carabinieri della Stazione di Rosolini e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Noto, sono intervenuti in via Delle Mimose, su richiesta di un cittadino extracomunitario, sottoposto alla detenzione domiciliare, che riferiva di essere stato attinto alle gambe da persona a lui nota.





La vittima dell’aggressione, un 41enne con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, e reati contro la persona, si trovava in casa attinto da diversi colpi di arma da fuoco alle gambe.

Soccorso da personale del 118 è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Avola, non in pericolo di vita.

Le attività investigative in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, sono finalizzate a chiarire l’esatta dinamica delle diverse fasi dell’evento e il movente alla base del gesto, verosimilmente riconducili a pregressi dissidi personali, hanno permesso di rintracciare il 43enne responsabile del delitto. Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti 4 bossoli e 4 ogive calibro 9, ma non l’arma utilizzata.