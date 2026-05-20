Garante dell’Infanzia a Siracusa, Gilistro (M5S): “Resta il grave vuoto mentre crescono disagi ed emergenza educativa”

“Perché il Comune di Siracusa non si è ancora dotato della figura del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza? Recenti notizie che hanno colpito e turbato l’opinione pubblica locale, hanno finito per evidenziare il vuoto nel delicato campo della mediazione e della tutela verso bambini e adolescenti. Purtroppo da oltre un anno e mezzo, l’incarico è ostaggio di incomprensibili scelte politiche. L’amministrazione comunale ha prima scritto nuove regole per la scelta del Garante e poi ha cercato di rendere la figura, di carattere indipendente, di nomina diretta e quindi in un rapporto troppo stretto con il potere locale. Bambini e adolescenti, in tutto questo, sono totalmente ignorati da chi amministra la città. Bisogno, disagi, mediazioni con i servizi sociali: nulla di tutto questo è possibile a Siracusa. Torno a chiedere: perché? Siccome Palazzo Vermexio non ha ritenuto sino ad ora di dover dare risposte, depositerò una interrogazione in Ars per chiarire la vicenda”. Così il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Carlo Gilistro, pediatra da sempre in prima linea nella difesa dell’infanzia.

“Non ho interesse verso un nome o un altro. Desidero che Siracusa torni ad avere un Garante dell’Infanzia capace e presente, come è stato negli anni passati. Oggi è difficile essere un bambino o una bambina a Siracusa. Come ha ricordato l’ex Garante Francesco Sciuto in un recente Consiglio comunale sul tema, siamo 97.a per qualità della vita dei bambini; il tasso di evasione scolastica è al 12%, superiore al dato nazionale; gli edifici scolastici per l’80% sono vetusti; i metri quadrati di verde pubblico per bambino sono sotto la media regionale. Vogliamo parlare di bambini disabili? I criteri di inclusione a scuola sono fermi al 4%, carenti i progetti di vita previsti dalla legge 62 del 2024, mancano piani di prevenzione e luoghi in cui farla. E intanto la povertà assoluta è al 13,8%, i disturbi del neurosviluppo sono in aumento e siamo in emergenza educativa. Parliamo di questo, occupiamoci di questo. Perché i nostri bambini stanno vivendo anni difficili. Ed i genitori hanno bisogno di aiuto, di sostegno, di servizi e di una figura che sia davvero garante dei diritti dell’infanzia”, dice Gilistro.