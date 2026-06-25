Ultime news

2 minuti di lettura
Consiglio comunale

Garante dell’Infanzia, Scimonelli: “Siracusa non può più aspettare. Il silenzio dell’Amministrazione è incomprensibile”

"Chiedo al sindaco e alla maggioranza di chiarire pubblicamente quali siano le ragioni di questo ritardo e di procedere nel più breve tempo possibile alla nomina"

"Chiedo al sindaco e alla maggioranza di chiarire pubblicamente quali siano le ragioni di questo ritardo e di procedere nel più breve tempo possibile alla nomina"

2 minuti di lettura

“Mentre i fatti di cronaca continuano a ricordarci quanto siano delicate e urgenti le questioni che riguardano bambini e adolescenti, Siracusa continua a essere priva del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Una situazione che ritengo non più giustificabile”. Lo dichiara il consigliere comunale Ivan Scimonelli, che torna a sollecitare l’Amministrazione comunale affinché completi l’iter per la nomina della figura di garanzia.

“Negli ultimi mesi – aggiunge – abbiamo assistito a episodi che hanno riportato al centro del dibattito pubblico il disagio giovanile, la tutela dei minori e la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e ascolto. Proprio per questo mi sarei aspettato un’accelerazione da parte del sindaco e della Giunta, non un sostanziale immobilismo. A oggi, tutto sembra essersi fermato. È una situazione che lascia perplessi perché parliamo di una figura che rappresenta un presidio di tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, non di una nomina qualsiasi”. Il Forum provinciale delle Famiglie ha posto l’ascolto e il benessere del minore tra le priorità, riprendendo la nota del garante nazionale dei diritti dell’infanzia.

Siracusa, Sorbello richiama le istituzioni: “la voce dei minori va sempre ascoltata”

Infanzia

“Ecco perché la presenza del Garante assumerebbe oggi un valore ancora maggiore. Certo, non risolve da solo i problemi della città, ma rappresenta un punto di riferimento per famiglie, scuole, associazioni e istituzioni – conclude Scimonelli – Può raccogliere segnalazioni, promuovere la cultura dei diritti e mantenere alta l’attenzione su temi che riguardano i più giovani. Rinviare ancora questa nomina significa rinunciare a uno strumento importante proprio quando ce n’è maggiore bisogno. Chiedo al sindaco e alla maggioranza di chiarire pubblicamente quali siano le ragioni di questo ritardo e di procedere nel più breve tempo possibile alla nomina del Garante. La tutela dell’infanzia non dovrebbe conoscere pause né essere subordinata ad altre priorità politiche. È un tema che riguarda l’intera comunità e sul quale le istituzioni hanno il dovere di dare risposte concrete”


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi