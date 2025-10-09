Garante per l’Infanzia a Siracusa. Scimonelli (Insieme): “nomina urgente e indifferibile”

“La nomina del Garante per l’Infanzia è fondamentale per garantire che i diritti dei minori siano rispettati e tutelati in ogni ambito della vita quotidiana, dalla famiglia alla scuola, dalle strutture sanitarie ai servizi sociali. La presenza di questa figura è essenziale per assicurare che le politiche e le azioni intraprese siano sempre orientate al benessere dei bambini e degli adolescenti”. Il consigliere comunale di Insieme, Ivan Scimonelli, interviene così dopo che, a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento nel 2024, il Comune di Siracusa ha istituito la figura del Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Tuttavia, al momento, non risulta ancora nominato un referente per tale ruolo, lasciando un vuoto significativo nella tutela dei diritti dei minori a livello locale.

Scimonelli sollecita l’Amministrazione Comunale a intervenire tempestivamente per accelerare la nomina del Garante per l’Infanzia a Siracusa, garantendo un processo trasparente e basato su criteri di competenza e indipendenza. “Un modo, anche, per rafforzare il supporto ai servizi sociali locali, affinché siano sempre dalla parte dei bambini, assicurando loro protezione, ascolto e supporto adeguato – sottolinea – e per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, attraverso il coinvolgimento di professionisti e operatori specializzati, per garantire che ogni decisione presa sia nell’interesse superiore del minore”.

Scimonelli sottolinea che la tutela dei diritti dei minori non può essere rimandata e che è necessario agire con urgenza per colmare questa lacuna istituzionale. La nomina del Garante per l’Infanzia a Siracusa rappresenta un passo fondamentale per garantire che ogni bambino possa crescere in un ambiente sicuro, protetto e amorevole.