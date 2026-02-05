Gare di cross in area senza autorizzazioni: sequestro e denuncia

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsiracusanewsit%2Fvideos%2F2019705548599211%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Augusta, insieme a personale della Polizia Municipale e della Capitaneria di Porto di Augusta, hanno sequestrato un’area privata di circa 56.000 metri quadrati in un boschetto sito nei pressi della spiaggia di Agnone Bagni.

Il terreno, appartenente ad una società catanese, ospitava un circuito utilizzato per gare di motocross con segni evidenti di una recente attività sportiva, peraltro praticata senza le necessarie cautele, attesa la non conformità del campo alle normative che regolamentano la materia. Pertanto, dopo aver accertato che non era stata rilasciata alcuna autorizzazione per competizioni sportive o per l’utilizzo di detto campo per allenamenti o esibizioni di motocross, si è proceduto a denunciare il proprietario del terreno per le violazioni commesse in deroga alle norme che regolamentano la costituzione e l’utilizzo di detti circuiti sportivi e alle norme a tutela dell’edilizia e dell’ambiente.

Al termine dell’istruttoria, il sito è stato chiuso per impedire accessi non autorizzati, a tutela di coloro che potrebbero ricevere nocumento dall’utilizzo del campo di gara non conforme.