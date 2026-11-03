Gas, a ottobre bollette su del 9,1%: l’Unc parla di record storico

Attualità · Arera

Ottobre porta un nuovo rincaro del gas, che riguarda anche le famiglie del Siracusano ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità. A causa del forte aumento dei prezzi all’ingrosso, la spesa totale del cliente tipo sale del 9,1% rispetto a settembre. Lo comunica l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che ha pubblicato il prezzo della materia prima per ottobre 2026.

Per i circa 2,3 milioni di clienti italiani ancora nel servizio di tutela, il prezzo della sola materia prima gas è di 88,36 euro al megawattora. L’Arera aggiorna questa componente ogni mese, sulla base della media del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il Psv day ahead), e la pubblica entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo.

Per il cliente tipo, cioè una famiglia che consuma 1.100 metri cubi di gas all’anno, il prezzo di riferimento a ottobre è di 176,80 centesimi al metro cubo. Ecco come si divide:

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97,06 centesimi (54,9% della bolletta) per l’acquisto del gas e le attività collegate;

5,83 centesimi (3,3%) per la vendita al dettaglio;

27,25 centesimi (15,41%) per distribuzione, misura, trasporto, perequazione e qualità;

4,98 centesimi (2,82%) per gli oneri generali di sistema;

41,68 centesimi (23,57%) per le imposte.

“Un record storico. Mai il prezzo del gas, imposte incluse, è stato così alto”, commenta ad AdnKronos Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione nazionale consumatori.

Secondo i calcoli dell’associazione, per il cliente tipo l’aumento del 9,1% significa una spesa di circa 163 euro in più all’anno, se i prezzi restassero invariati per i prossimi dodici mesi. La spesa annua per il gas, calcolata dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027, sale così a 1.945 euro. Se si aggiungono gli 869 euro della luce, per un cliente vulnerabile si arriva a 2.814 euro all’anno.

Rispetto all’ottobre 2020, prima della crisi energetica, il prezzo del gas è più alto del 162,9%. Supera del 16,8% anche il vecchio record del dicembre 2022, calcolato secondo la nuova serie storica del cliente tipo.

Per l’Unc a ottobre è stato “battuto il primato del mese scorso“, mentre il prezzo del dicembre 2022, che aveva dominato la classifica per anni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, “ormai scende sul gradino più basso del podio”. L’associazione fa notare che oggi la materia prima costa molto meno di allora: 94,5436 centesimi al metro cubo contro 124,7659, cioè il 24,2% in meno. Nel 2022, però, il Governo Draghi aveva azzerato gli oneri di sistema e abbassato l’Iva al 5%.

“Eppure oggi il gas si paga il 16,8% in più di allora – accusa l’Unc – perché il Governo Meloni continua, purtroppo, a non fare nulla per aiutare gli italiani a pagare queste bollette astronomiche. Anche nella Legge di Bilancio non c’è nulla per combattere il carovita e ridurre le fatture dell’energia dei clienti domestici”