Gasolio, finisce lo sconto sulle accise: Eni alza il tetto a 2,25 euro al litro

Attualità · costi

Pieno di gasolio più caro da oggi, 6 ottobre. È finita l’agevolazione fiscale e l’accisa sul diesel torna al livello in vigore dal primo gennaio: 672,90 euro ogni mille litri, cioè 50 euro in più. Sui prezzi consigliati di Eni l’aumento, Iva compresa, è di sei centesimi al litro. Sulla media nazionale, per il momento, l’effetto è molto più leggero: appena due millesimi. A riportare tutti i dati è l’agenzia Adnkronos.

Il tetto Eni sale a 2,25 euro

L’aumento era stato annunciato. Quando aveva introdotto il tetto ai prezzi, il 28 settembre, Eni aveva chiarito che era legato allo sconto fiscale sulle accise. Finito lo sconto, il tetto sul gasolio è stato alzato a 2,25 euro al litro, come riporta la rilevazione quotidiana di Staffetta Quotidiana. Ieri erano 10.695, su più di 21mila, i distributori che vendevano la benzina sotto i due euro al litro.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Intanto salgono anche gli altri carburanti. Il Gpl aumenta dopo il rialzo dei prezzi di importazione dall’Algeria: Eni, Q8 e Tamoil lo hanno ritoccato di un centesimo al litro. Più caro anche il metano.

Quanto costa fare il pieno oggi

Questa mattina le medie nazionali del self service sulla rete stradale sono:

benzina: 2,043 euro al litro (5 millesimi in meno rispetto a ieri);

gasolio: 2,244 euro al litro (2 millesimi in più);

Gpl: 0,763 euro al litro (4 millesimi in più);

metano: 1,905 euro al chilo (2 millesimi in più).

In autostrada il self service costa in media 2,054 euro al litro per la benzina (8 millesimi in meno), 2,267 per il gasolio (1 millesimo in più), 0,888 per il Gpl (1 millesimo in più) e 1,837 euro al chilo per il metano (9 millesimi in più).





Compagnie e pompe bianche

Staffetta Quotidiana ha elaborato anche i dati di ieri mattina alle 8, comunicati all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy da circa 21mila distributori della rete stradale. Al self service la benzina costava in media 2,039 euro al litro: 2,012 dai marchi delle compagnie, 2,108 alle pompe bianche. Il gasolio costava 2,233 euro: 2,213 dalle compagnie, 2,278 dalle pompe bianche.

Con il servito i prezzi salgono. La benzina era a 2,176 euro al litro (2,190 dalle compagnie, 2,144 dalle pompe bianche) e il gasolio a 2,372 (2,390 dalle compagnie, 2,322 dalle pompe bianche). Il Gpl servito costava 0,755 euro al litro, il metano 1,907 euro al chilo e il Gnl 1,865 euro al chilo.

I prezzi dei singoli marchi

Ecco i prezzi della benzina self service per marchio, con il servito tra parentesi:

Eni: 1,991 euro al litro (2,205);

Q8: 1,996 (2,154);

Tamoil: 2,026 (2,081);

IP: 2,031 (2,211).

E quelli del gasolio self service:

Eni: 2,191 euro al litro (2,405);

Q8: 2,194 (2,353);

Tamoil: 2,227 (2,281);

IP: 2,232 (2,410).