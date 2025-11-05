Gelato artigianale in Parlamento, Scerra (M5S): “Ho detto no, ci sono altre priorità per la Camera dei Deputati”

Un “no” deciso, quello del deputato siracusano Filippo Scerra, membro del Collegio dei Questori della Camera dei Deputati, alla proposta di introdurre un gelato artigianale in Parlamento. La notizia, rimbalzata su tutte le cronache nazionali, ha acceso il dibattito sull’opportunità di un’iniziativa che – secondo Scerra – “non è degna dell’attenzione della Camera”.

“Il collegio dei questori – spiega Scerra a Siracusa News – si è riunito a settembre e ha votato questa proposta. Due colleghi hanno detto sì, io ho votato contro. A me non risulta alcun blocco ufficiale, ma se così fosse, sarebbe una scelta di buon senso”.

Il deputato del Movimento 5 Stelle sottolinea che la sua opposizione non riguarda tanto il gelato in sé, quanto il principio dietro la decisione: “Non è questione di golosità, ma di priorità. La maggioranza ha deciso di costituire una società in house alla Camera per gestire anche questa attività: una scelta pericolosa, che potrebbe generare costi e burocrazia inutili. Non si è mai fatto nella storia, e non credo sia questo il momento per iniziare”.

Scherzando, Scerra aggiunge: “Adoro il gelato, ma a Siracusa abbiamo ottime gelaterie: non serve portarlo in Parlamento”.

Il parlamentare ha approfittato dell’intervista per ricordare alcune battaglie concrete portate avanti all’interno del Collegio dei Questori: “Abbiamo bloccato l’aumento degli stipendi dei deputati, e ho proposto di aumentare il costo dei pasti per i parlamentari: era ora di dare un segnale di sobrietà. Lavoriamo ogni giorno per rendere la Camera più efficiente e moderna, anche con l’introduzione di strumenti legati all’intelligenza artificiale. Ma il gelato artigianale non può essere una priorità”.

Un modo, conclude Scerra, per ribadire che le istituzioni devono dare l’esempio, anche nelle scelte più piccole: “Non possiamo chiedere sacrifici ai cittadini e pensare ai gelati in Parlamento. Meglio concentrarsi su ciò che serve davvero al Paese”.