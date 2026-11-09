“Generazione Autonomista”: a Siracusa primo meeting per formazione futura classe dirigente

Politica · il 5 dicembre

Ricominciamo a fare per i giovani! È da questo principio che prende avvio Generazione Autonomista, il meeting provinciale organizzato da Grande Sicilia Siracusa, in programma la mattina di sabato 5 dicembre presso l’Open Land, dalle 9:30 alle 14:00. L’iniziativa, promossa dai Giovani Autonomisti di Siracusa con Marco Zappulla, delegato dalla Segreteria provinciale di Grande Sicilia, nasce con l’obiettivo di avviare un percorso di formazione politica, civica e culturale rivolto alle nuove generazioni, per favorire la crescita di una futura classe dirigente

preparata e consapevole.

Un appuntamento politico formativo di confronto con autorevoli professionisti, tra cui psicologi, formatori e professori universitari, che, attraverso le proprie esperienze, offriranno ai partecipanti strumenti e conoscenze utili per avvicinarsi alla vita pubblica e comprendere le

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responsabilità di chi è chiamato a ricoprire ruoli nella società e nelle istituzioni. L’appuntamento si terrà all’Open Land di Siracusa il 5 dicembre e rappresenterà il primo passo di un progetto più ampio, che punta a dare continuità alla formazione della futura classe dirigente e a promuovere una nuova cultura della partecipazione attiva, valorizzando

l’identità autonomista e il legame con i territori che si amministrano.

“Con Generazione Autonomista vogliamo aprire una nuova stagione di attenzione e investimento sui giovani – dichiara l’On. Giuseppe Carta, leader provinciale di Grande Sicilia –. La politica ha il dovere di creare le condizioni affinché le nuove generazioni possano formarsi, acquisire competenze e diventare protagoniste delle scelte che riguardano il futuro del nostro territorio. Non basta chiedere ai giovani di partecipare: bisogna offrire loro opportunità concrete di crescita. Questo meeting formativo non sarà un appuntamento isolato – spiega ancora l’on. Carta – ma l’inizio di un percorso che vogliamo portare avanti costantemente, per

costruire una nuova classe dirigente preparata, responsabile e profondamente legata alla Sicilia”.

Nei prossimi giorni saranno presentati il programma completo dell’iniziativa, i relatori e le modalità di partecipazione.