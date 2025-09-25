“Generazioni in Movimento”: a Floridia un ponte tra passato e futuro nel progetto che guarda a giovani e anziani

L’associazione Wondersammy, guidata dalla presidente Samanta Ponzio, annuncia con entusiasmo l’avvio del progetto pilota “Generazioni in movimento” , un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo insostituibile degli anziani nella società e favorire l’incontro con le nuove generazioni.

Gli anziani custodiscono saperi, memorie e valori che rappresentano un patrimonio prezioso, capace di illuminare il presente e di offrire ai più giovani punti di riferimento solidi e autentici. Al tempo stesso, i ragazzi si mostrano pronti ad aprirsi con curiosità e rispetto, riconoscendo negli anziani una risorsa viva e attuale con cui dialogare e crescere insieme.

Il progetto prevede attività interattive, laboratori, momenti di confronto e iniziative culturali in cui giovani e anziani potranno condividere esperienze, linguaggi e prospettive, rafforzando legami che vanno oltre le differenze generazionali.

Un ringraziamento speciale va all’Assemblea Regionale Siciliana per il patrocinio, al Comune di Floridia, al Centro diurno “P. Adorno” di Floridia e al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Floridia, che hanno accolto con entusiasmo e sensibilità questa iniziativa. Fondamentale anche il contributo dei collaboratori: l’Associazione Smile di Floridia, con la presidente e dottoressa Salvina Correnti, e la psicologa Ersilia Nobile, che affiancheranno il percorso con la loro professionalità e dedizione.

“Si tratta di un progetto – sottolinea il sindaco Marco Carianni – che mira a favorire il dialogo tra generazioni diverse ma non per questo lontane, rafforzando il senso di appartenenza. Gli anziani rappresentano la memoria storiche di una comunità, e per questo bisogna creare le opportunità di incontro e scambio di informazioni con loro. Voglio ringraziare tutte le realtà associative, e non solo, che hanno scelto di mettersi in gioco in questo progetto che punta alla crescita della società e alla valorizzazione delle risorse al suo interno”.

“Generazioni in movimento” vuole essere non solo un progetto, ma un seme che cresce e che potrà generare nuove forme di dialogo, rispetto e collaborazione tra chi porta sulle spalle la saggezza dell’esperienza e chi guarda con speranza e creatività al domani.